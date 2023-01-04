Show TV'nin sevilen dizisi Kızılcık Şerbeti bu hafta var mı merak ediliyor. Yılbaşı haftası nedeniyle bazı diziler yayınlanmazken Kızılcık Şerbeti izleyicileri, Bu hafta Kızılcık Şerbeti var mı, yok mu? Bu hafta Kızılcık Şerbeti yeni bölümü olacak mı? Kızılcık Şerbeti bu hafta ara mı verecek? araştırması yapıyor. Peki, Kızılcık Şerbeti Cuma günü var mı? Kızılcık Şerbeti 6 Ocak 2023 tarihinde yeni bölümü var mı? İşte detaylar...

Kızılcık Şerbeti, Gold Film imzalı, ilk bölümü 28 Ekim 2022 tarihinde yayınlanan, yönetmenliğini Hakan Kırvavaç'ın üstlendiği, senaryosunu Melis Civelek'in kaleme aldığı dram türündeki Türk televizyon dizisidir. Bu hafta Kızılcık Şerbeti var mı, yok mu? Bu hafta Kızılcık Şerbeti yeni bölümü olacak mı? Kızılcık Şerbeti bu hafta ara mı verecek?

KIZILCIK ŞERBETİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Kızılcık Şerbeti her hafta Cuma günü saat 20:00 'da Show TV'de ekranlara geliyor.

BU HAFTA KIZILCIK ŞERBETİ VAR MI, YOK MU?

Kızılcık Şerbeti bu hafta 6 Ocak 2023 tarihinde yeni bölümüyle ekranlara gelecek. Yani bu hafta Kızılcık Şerbeti'nin yeni bölümü olacak. Show TV 6 Ocak 2023 yayın akışında Kızılcık Şerbeti'nin yeni bölümü de yer aldı.

KIZILCIK ŞERBETİ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Kızılcık Şerbeti'nin 10. Bölümünde; Kıvılcım yardım ettiği şiddet mağduru kadının kocası tarafından uğradığı saldırıdan Ömer'in sayesinde kurtulur. Fatih'in kavga esnasında evi terk etmesi Doğa'yı çıldırtmış ve onu takip ettiğinde bir kadının evine girerken görmüştür. Eve döner ve eşyalarını toplar, bu sefer kesin kararlıdır, Fatih'in yanında durmayacaktır. Pembe ve Abdullah'ın devreye girmesiyle konu açıklığa kavuşur, Fatih bir kadının yanına değil arkadaşının evine gitmiştir. İkili barışır. Nursema'nın sergiye katılacak olması Pembe'yi çok rahatsız etmektedir. Onun bu başına buyruk davranışlarına bir son vermek gerektiğini düşünen Pembe bu güne kadar çok ısrarcı olmadığı evlilik konusunu ağzından düşürmemeye başlar. Alev, Abdullah ile tesadüf karşılaştığı kafede onun gücünden, karizmasından artık iyiden iyiye etkilenmeye başlamıştır. Kıvılcım'ın evindeki yemek herkesi bir araya getirir ancak iki aile arasındaki farklılıklar her zamanki gibi yine apaçık ortadadır. Fatih'in, Doğa'nın babasıyla ortak olarak aldığı otelin açılışı yapılacak, kimse bu ortaklıktan memnun olmasa da Fatih'in hatırına herkes katılacaktır. Açılıştan birlikte çıkan Kıvılcım ve Ömer için ise yepyeni bir sayfa açılmak üzeredir.