Süper Lig'de heyecan tüm hızıyla devam ediyor. Geçtiğimiz sezonun ardından 2022-2023 sezonunda takımların kıran kırana mücadelesi devam ediyor. 19 Takımın mücadele ettiği Spor Toto Süper Lig'de bu sezon lige 4 takım veda edecek. 19 takımın mücadele ettiği Süper Lig'de her hafta 1 takım haftayı maç yapmadan kapatıyor. Peki, Bu hafta kimin maçı yok? Bu hafta hangi takımın maçı yok? İşte bu hafta bay geçen takım!

Bu hafta hangi takım bay? Süper Lig'de 2022-2023 sezonunda 19 takım mücadele ediyor. Şampiyonluk yarışının yanı sıra bu sezon 4 takımın küme düşecek olması da ligin alt sıralarındaki takımların işini daha da zorlaştırıyor. Lig'deki takım sayısının 19 olmasından dolayı her hafta bir takım maç yapmadan haftayı kapatıyor. Konuya ilişkin futbolseverlerin en çok merak ettiği ise bu hafta hangi takımın maçı yok? Sorusu oldu. Peki, Bu hafta kimin maçı yok? Bu hafta hangi takımın maçı yok? İşte bu hafta bay geçen takım!

BU HAFTA KİMİN MAÇI YOK?

Spor Toto Süper Lig'in 8. Haftasını Fraport Tav Antalyaspor bay geçecek.

BEŞİKTAŞ HANGİ HAFTA BAY GEÇİYOR?

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 17. ve 36. haftasını bay geçiyor.

FENERBAHÇE HANGİ HAFTA BAY?

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 6. ve 25. haftasını bay geçiyor.

GALATASARAY HANGİ HAFTA BAY?

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 9. ve 28. haftasını bay geçiyor.

TRABZONSPOR HANGİ HAFTA BAY?

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 12. ve 31. haftasını bay geçiyor.