Bu hafta kim bay geçiyor? Süper Lig'de bu hafta bay geçen takım kim? Bu hafta hangi takım bay?

Bu hafta hangi takım bay? Süper Lig'de 2022-2023 sezonunda 19 takım mücadele ediyor. Şampiyonluk yarışının yanı sıra bu sezon 4 takımın küme düşecek olması da ligin alt sıralarındaki takımların işini daha da zorlaştırıyor. Lig'deki takım sayısının 19 olmasından dolayı her hafta bir takım maç yapmadan haftayı kapatıyor. Konuya ilişkin futbolseverlerin en çok merak ettiği ise bu hafta hangi takımın maçı yok? Sorusu oldu. Peki, Bu hafta kim bay geçiyor? Süper Lig'de bu hafta bay geçen takım kim?