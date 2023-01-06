Bu hafta İyilik var mı, yok mu, neden yok? Bu hafta İyilik yeni bölümü olacak mı? İyilik dizisi bir hafta ara mı verecek?

Fox TV'nin sevilen dizisi İyilik bu hafta var mı merak ediliyor. Yılbaşı haftası nedeniyle bazı diziler yayınlanmazken İyilik izleyicileri, Bu hafta İyilik var mı, yok mu? Bu hafta İyilik yeni bölümü olacak mı? İyilik bu hafta ara mı verecek? araştırması yapıyor. Peki, İyilik Cuma günü var mı? İyilik 6 Ocak 2023 tarihinde yeni bölümü var mı? İşte detaylar...

İyilik, Medyapım imzalı, ilk bölümü 29 Nisan 2022 tarihinde yayımlanan, yönetmenliğini Murat Öztürk'ün üstlendiği, başrollerini Hatice Şendil, İsmail Demirci ve Sera Kutlubey'in paylaştığı dram türündeki Türk televizyon dizisi. Bu hafta İyilik var mı, yok mu? Bu hafta İyilikyeni bölümü olacak mı? İyilik bu hafta ara mı verecek?

İYİLİK NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

İyilik her hafta Cuma günü saat 20:00 'da Fox TV'de ekranlara geliyor.

BU HAFTA İYİLİK VAR MI, YOK MU?

İyilik dizisinin bu hafta 6 Ocak 2023 tarihinde yeni bölümü olmayacak. Dizinin bu hafta yılbaşı arası nedeniyle 1 bölüm ara yaptığı düşünülüyor. Resmi web sitede yer alan paylaşıma göre dizinin yeni bölümü 13 Ocak Cuma tarihinde ekranlarda olacak.

İYİLİK SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Poyraz'ın ani ölümüyle Damla yeni bir çıkmaza girer. Olayları kendi lehine çevirmeye karar verir. Kuşkuya yer bırakmayacak şekilde Koray'ın ölümünden Poyraz'ın sorumlu tutulmasını sağlar. Poyraz'ın annesi Handan gelir. Damla onu da kendi tarafına çekip Neslihan'a karşı kışkırtır. Handan oğlunun ölümünden sonra Neslihan'ı suçlar. Neslihan yeni bir krizle baş başayken Atilla evlenme teklifi eder. Şahika'nın şiddetle karşı çıkmasına rağmen Neslihan'ın kararı ne olacaktır?

Tüm bunlar olurken Neslihan, çocuklarından biriyle sınanacağından henüz habersizdir.