Bu hafta İstanbulspor'un lig maçı yok mu, neden yok? Süper Lig'de 24. hafta İstanbulspor'un maçı neden yok, bay mı geçti?

Süper Lig 24. haftası devam ederken, İstanbulspor bu haftayı baç geçeceğini belirtti. Bunun üzerine İstanbulspor maçı neden yok? Bay geçmek ne demek? Bu hafta İstanbulspor'un maçı neden yok? gibi soruların cevabı merak edildi.

Süper Lig 24. haftasının belirlenen fikstürü sonrasında bu hafta İstanbulspor'unmaçı yok mu, neden yok? Bay geçmek ne demek gibi soruların cevapları merak edildi. İşte detaylar...

BU HAFTA İSTANBULSPOR'UN MAÇI YOK MU?

Bu hafta İstanbulspor'unmaçı yok. İstanbulspor TFF fikstürüne göre 24. haftayı bay geçtiği için bu hafta maç oynamayacak.

İSTANBULSPOR'UN MAÇI NEDEN YOK?

Sezon başında alınan kararlardan biri olan Süper Lig takım sayısının 19 yapılmasından sonrasında bazı değişikler oldu. Ligde her hafta 9 maç oynanıyor. Bu sebeple 1 takım dışarıda kalıyor. Her hafta bir takımın maçı yapılmıyor. Bu bakımdan İstanbulspor'un24. hafta maçı bu nedenle yok.

BAY GEÇMEK NE DEMEK?

Rakipsiz kalan takımın durumunu ifade etmek için kullanılan bay geçmek ifadesi, Süper Lig'de 19 takım olmasıyla daha çok gündeme geldi. Tek rakamlı düzenlenen ligler veya turnuvalarda maç oynamadan bir haftayı ya da turnuvanın elemesini geçen takım için bay geçti denir.