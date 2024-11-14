Bu hafta İstanbul'da hava yağmurlu mu? 15-16 Kasım Meteoroloji'den uyarı!

Bu hafta hava yağmurlu mu ve 15-16 Kasım hava durumu nasıl olduğu merak ediliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), Marmara, Kuzey ve Kıyı Ege, Batı Karadeniz bölgeleri ile Eskişehir ve Ankara'nın kuzey kesimlerinde sağanak yağış beklendiğini duyurdu. Bu hafta İstanbul'da hava yağmurlu mu? Detaylar haberimizdedir...

BU HAFTA İSTANBUL'DA HAVA YAĞMURLU MU?

İstanbul şehrinde 14 Kasım 2024 Perşembe günü hava Sağanak Yağmurlu, sıcaklık ise 16 dereceyi gösteriyor. 15 Kasım 2024 Cuma günü ise havanın Yağmurlu, ve sıcaklığın 14 derece olacağı tahmin edilmekte. 16 Kasım 2024 Cumartesi günü hava Parçalı Bulutlu, sıcaklık ise 12 dereceyi gösterecek. 17 Kasım 2024 Pazar günü için havanın Bulutlu olması bekleniyor, sıcaklık da 13 dereceyi bulacak. 18 Kasım 2024 Pazartesi günü için havanın Güneşli olacağı yönünde tahminler var, sıcaklık ise 15 dereceyi gösterecek.

BU HAFTA HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) verilerine göre, Marmara, Kuzey ve Kıyı Ege, Batı Karadeniz ile Eskişehir ve Ankara'nın kuzeyinin sağanak sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların; İzmir'in kuzey ve iç kesimleri ile Balıkesir ve Bursa çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde iç ve doğu kesimlerde pus ve yer yer sis bekleniyor.

MGM, kuvvetli yağışların neden olabileceği sel, su baskını, kıyılarda yıldırım, trafikte aksamalar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşları uyardı.

Hava sıcaklıkları Ankara'da en yüksek 14, en düşük 5; İstanbul'da en yüksek 17, en düşük 11; İzmir'de en yüksek 21, en düşük 11 derece olacak.