13-14 Kasım hafta sonu hava durumu merak konusu oldu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün tahminlerine göre, İstanbul'da yağmur bekleniyor. Yurt genelinde hava durumu nasıl olacak ve bugün yağmur yağacak mı soruları gündemde. 13-14 Kasım Pazar günü hava yağmurlu mu ve bugün yağmur var mı merak ediliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava durumu tahminlerini paylaştı. İstanbul'da yağmur var mı ve bugün yağmur yağacak mı gündeme geliyor. Peki, 13-14 Kasım hava yağmurlu mu? Bugün yağmur var mı?

Bu hafta hava yağmurlu mu? 13-14 Kasım yağmur var mı? Hava durumu tahmini!

13-14 Kasım hava yağmurlu mu, bugün yağmur var mı ve hava durumu tahmini nedir sorularına yanıt aranıyor. Yurt genelinde hava durumu nasıl olacak ve bugün yağmur yağacak mı merak ediliyor. 13-14 Kasım hava yağmurlu mu? Bugün yağmur var mı? Hava durumu tahmini! Detaylar haberimizdedir…

13-14 KASIM HAVA YAĞMURLU MU?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından sağanak yağış uyarısının yapıldığı Bodrum'da aralıklarla sağanak yağış etkili oldu. Yağışla birlikte yollarda da su birikintileri oluştu. Sürücüler, su birikintilerinin olduğu noktalarda dikkatli şekilde ilerledi. Yağışa aldırış etmeyip süratli şekilde ilerleyen sürücüler ise kazalara neden oldu.

Kıbrıs Şehitleri Caddesi'nde takip mesafesini ihlal ederek ilerleyen bir kamyonet, aynı istikamete giden ve su birikintisine gelince yavaşlayan cipe çaptı. Kaza, maddi hasarla atlatıldı. Yağmura yollarda yakalanan vatandaşlar ise sığınacak yer aradı.

Bodrum Belediyesi görevlileri ise yağış anında önleyici tedbirlerini alarak sorunların önüne geçmeye çalıştı. Bodrum Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, Temizlik İşleri, Halkla İlişkiler Birimi, Park ve Bahçeler, Destek Hizmetleri ve Fen İşleri ekipleri, yağışın etkilerini en aza indirmek için koordineli bir şekilde çalıştı.

Taşkın riskine karşı dere yatakları kontrol edilerek yağmur esnasında taşan rögarların etrafını temizledi. Ekipler, çöp araçları ile tıkanan mazgalları da açarak mazgal üstlerini temizledi Ana arterlerde yapılan kontrollerde araçların geçişini engelleyen toprak ve taş birikintileri toplanırken yağış dolayısıyla olumsuzlukların yaşandığı mahallelerde de hızlı müdahalede bulunuldu.

BUGÜN YAĞMUR VAR MI?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarıların ardından İstanbul'da sağanak yağış etkili oldu. Yağış sonrasında ortaya çıkan gökkuşağı renkli görüntüler oluşturdu. Gökkuşağı en çok Küçükçekmece, Beylikdüzü, Büyükçekmece ve Esenyurt ilçelerinde belirginleşti. O anlar vatandaşlar tarafından cep telefonu kameralarıyla kaydedildi.

HAVA DURUMU TAHMİNİ

Çanakkale'de sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün dün Çanakkale için sarı kodlu uyarıda bulunmasının ardından sabah saat 08.00 itibariyle sağanak yağış başladı. Kuvvetli sağanak yağış, bazı cadde ve sokakların kısa sürede göle çevirdi.

Zaman zaman şiddetli yağan yağmur ve oluşan su birikintileri caddelerde yürümeyi güçleştirdi. Cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Yolları kaplayan sular sebebiyle araçlar ilerlemekte güçlük çekti.

Çanakkale Belediyesi ekipleri su birikintisi oluşan bölgelerde suyun tahliyesi ve rögar kapaklarının tıkanmaması için temizlik çalışması yaptı.