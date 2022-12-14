Bu hafta hava nasıl olacak? Kar ne zaman, nereye yağacak?

Havaların soğumasıyla birlikte akla gelen sorular arasında kar ne zaman yağacak oldu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden bir son dakika uyarısı geldi. Kar ve sağanak uyarısı yapılan hava durumu için vatandaşlar detaylı araştırmalara başladı. Peki, Kar ne zaman yağacak? Bu hafta kar yağıyor mu ? Bu hafta hava nasıl olacak? İstanbul Ankara, Bursa ,İzmir'e kar ne zaman yağacak? Metroloji hava durum raporunu açıkladı mı? İşte konu hakkınd merak edilenler...

Son güğümlerde yurt genelinde şiddetli lodos ve yağışların ardından sıcaklıklarda büyük bir düşüş yaşanmıştı. Vatandaşlar kış ayının gelmesiyle Kar ne zaman yağacak? Bu hafta kar yağıyor mu ? Bu hafta hava nasıl olacak? İstanbul Ankara, Bursa ,İzmir'e kar ne zaman yağacak? Metroloji hava durum raporunu açıkladı mı? Detaylar haberimizde...

BU HAFTA HAVA NASIL OLACAK?

12 Aralık Pazartesi ile 16 Aralık Cuma günü arasında Türkiye, kışı daha çok hissedecek. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan 5 günlük hava tahminlerine göre; Türkiye genel olarak yağışlı bir hafta geçirecek.13 Aralık Salı gününden itibaren Doğu Anadolu Bölgesi ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde yer yer hafif kar yağışı olacak. Cuma günü ülke genelinde yağışlar azalırken Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde sıcaklıkların artması bekleniyor.

KAR NE ZAMAN YAĞACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan değerlendirmelere göre; yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz, Doğu Karadeniz, Orta Karadeniz'in doğusu, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Kayseri, Sivas çevreleri ile Aydın ve Muğla kıyılarının yağmur ve sağanak yer yer gök gürültülü sağanak, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunun yükseklerinin yer yer karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.Rüzgarın genellikle kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyo

"AYIN 20'SİNDEN SONRA KAR GÖRÜLECEK"

Tek "Ayın 20'sine kadar İstanbul'da kar yağışı olasılığı yok. Daha çok kuru soğuk olacak. Uzun soluklu kar yağışı beklememek gerekiyor. Bunu kesin olarak söyleyebiliriz. Ayın 20'sinden sonra kar görülecek" diye konuştu.

METEOROLOJİ GÜNCEL HAVA DURUMU RAPORUNUYAYIMLADI MI?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan en son değerlendirmelere göre, ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın güney ve doğusu, Ege, Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzey ve batısı, Karadeniz (Artvin hariç), Doğu Anadolu'nun güney ve batısı, Güneydoğu Anadolu(Gaziantep ve Kilis hariç) ile Erzurum ve Ağrı çevrelerinin Yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Batı Karadeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların Marmara'nın güneyi, Kuzey ve Kıyı Ege ile Denizli'nin batısı, Uşak, Kütahya, Antalya, Isparta, Burdur'un doğusu, Eskişehir çevreleri ile Ankara'nın kuzey ve batısında yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

Ülkemizin kuzeybatı kesimlerinde azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, iç kesimlerde mevsim normalleri üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Genellikle güneyli, Marmara, Kuzey Ege, Batı Karadeniz ile Güneydoğu Anadolu'da kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın kuzeyi, Orta Karadeniz'in iç kesimleri ile Batı Akdeniz kıyılarında yer yer kuvvetli (40-60 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Yağışların Marmara'nın güneyi, Kuzey ve Kıyı Ege ile Denizli'nin batısı, Antalya, Isparta, Burdur'un doğusu, Eskişehir çevreleri ile Ankara'nın kuzey ve batısında yerel olmak üzere kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek sel, su baskını gibi olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

KUVVETLİ RÜZGÂR UYARISI

Rüzgârın Marmara'nın kuzeyinde kuzeyli, Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde ve gece saatlerinden sonra Batı Akdeniz kıyılarında güneyli yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç ve direklerin devrilmesi, soba ve doğalgaz kaynaklı baca gazı zehirlenmesi gibi olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, güney ve doğusunun aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların güney kesimlerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgârın; kuzey kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

EDİRNE °C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu

İSTANBUL °C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

KOCAELİ °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

TEKİRDAĞ °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, doğusu yağmur ve sağanak yağışlı