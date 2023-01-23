Bu hafta Hatayspor'un maçı yok mu, neden yok? Süper Lig'de 20. hafta Atakaş Hatayspor'un maçı neden yok, bay mı geçti? Bay geçmek ne demek?

Süper Lig 20. haftası devam ederken, Hatayspor bu haftayı baç geçeceğini belirtti. Bunun üzerine Hatayspor'un maçı neden yok? Bay geçmek ne demek? Bu hafta Hatayspor maçı neden yok? gibi soruların cevabı merak edildi.

Süper Lig 20. haftasının belirlenen fikstürü sonrasında bu hafta Hatayspor'un maçı yok mu, neden yok? Bay geçmek ne demek gibi soruların cevapları merak edildi. İşte detaylar...

BU HAFTA ATAKAŞ HATAYSPOR MAÇI YOK MU?

Bu hafta Hatayspor'un maçı yok. Hatayspor TFF fikstürüne göre 20. haftayı bay geçtiği için bu hafta maç oynamayacak.

HATAYSPOR'UN MAÇI NEDEN YOK?

Sezon başında alınan kararlardan biri olan Süper Lig takım sayısının 19 yapılmasından sonrasında bazı değişikler oldu. Ligde her hafta 9 maç oynanıyor. Bu sebeple 1 takım dışarıda kalıyor. Her hafta bir takımın maçı yapılmıyor. Bu bakımdan Hatayspor'un 20. hafta maçı bu nedenle yok.

BAY GEÇMEK NE DEMEK?

Rakipsiz kalan takımın durumunu ifade etmek için kullanılan bay geçmek ifadesi, Süper Lig'de 19 takım olmasıyla daha çok gündeme geldi. Tek rakamlı düzenlenen ligler veya turnuvalarda maç oynamadan bir haftayı ya da turnuvanın elemesini geçen takım için bay geçti denir.