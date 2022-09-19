Bu hafta hangi takım bay geçecek? Bu hafta hangi takım bay? Bu hafta hangi takımın maçı yok? 8. hafta hangi takım bay geçti?

Spor Toto Süper Lig'de 2022-2023 sezonunda 19 takımın mücadele etmesi nedeniyle haftayı 1 takım bay yani maç oynamadan kapatacak. 8. Hafta bay olacak takım futbolseverler tarafından araştırılmakta. Peki, bu hafta hangi takım bay geçti? Bu hafta hangi takım bay? Bu hafta hangi takımın maçı yok?

Süper Lig'de rekabet tüm hızıyla devam ederken bu sezon 19 takımın mücadele etmesi bir takımın haftayı bay olarak kapatmasına neden oluyor. Bu sezon 4 takım ligden düşecek, 3 takım da TFF 1. Lig'den, Süper Lig'e yükselecek olmasıyla birlikte Spor Toto Süper Lig'deki takım sayısı yeni sezonda 18'e düşmüş olacak. 19 takımın mücadele ettiği bu sezon ise hangi takımın haftayı bay olarak geçeceği araştırılmakta. Peki, bu hafta hangi takım bay geçti? Bu hafta hangi takım bay? Bu hafta hangi takımın maçı yok?

BU HAFTA HANGİ TAKIM BAY GEÇTİ?

Spor Toto Süper Lig'in 8. Haftasını Fraport Tav Antalyaspor bay geçecek.

ÖNÜMÜZDEKİ HAFTAYI HANGİ TAKIM BAY GEÇECEK?

Spor Toto Süper Lig'in 9. Haftasını ise Galatasaray bay geçecek.



BEŞİKTAŞ HANGİ HAFTA BAY GEÇİYOR?

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 17. ve 36. haftasını bay geçiyor.

FENERBAHÇE HANGİ HAFTA BAY?

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 6. ve 25. haftasını bay geçiyor.

GALATASARAY HANGİ HAFTA BAY?

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 9. ve 28. haftasını bay geçiyor.

TRABZONSPOR HANGİ HAFTA BAY?

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 12. ve 31. haftasını bay geçiyor.