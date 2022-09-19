Bu hafta hangi takım bay geçecek? Bu hafta hangi takım bay? Bu hafta hangi takımın maçı yok? 8. hafta hangi takım bay geçti?
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Spor Toto Süper Lig'de 2022-2023 sezonunda 19 takımın mücadele etmesi nedeniyle haftayı 1 takım bay yani maç oynamadan kapatacak. 8. Hafta bay olacak takım futbolseverler tarafından araştırılmakta. Peki, bu hafta hangi takım bay geçti? Bu hafta hangi takım bay? Bu hafta hangi takımın maçı yok?
Süper Lig'de rekabet tüm hızıyla devam ederken bu sezon 19 takımın mücadele etmesi bir takımın haftayı bay olarak kapatmasına neden oluyor. Bu sezon 4 takım ligden düşecek, 3 takım da TFF 1. Lig'den, Süper Lig'e yükselecek olmasıyla birlikte Spor Toto Süper Lig'deki takım sayısı yeni sezonda 18'e düşmüş olacak. 19 takımın mücadele ettiği bu sezon ise hangi takımın haftayı bay olarak geçeceği araştırılmakta. Peki, bu hafta hangi takım bay geçti? Bu hafta hangi takım bay? Bu hafta hangi takımın maçı yok?
Spor Toto Süper Lig'in 8. Haftasını Fraport Tav Antalyaspor bay geçecek.
Spor Toto Süper Lig'in 9. Haftasını ise Galatasaray bay geçecek.
Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 17. ve 36. haftasını bay geçiyor.
Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 6. ve 25. haftasını bay geçiyor.
Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 9. ve 28. haftasını bay geçiyor.
Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 12. ve 31. haftasını bay geçiyor.