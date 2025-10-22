Türkiye sermaye piyasalarında hareketli bir hafta kapıda. Yatırımcılar, "Bu hafta hangi şirketler halka arz olacak?" ve "Bu hafta yeni halka arz var mı?" sorularının yanıtını merakla bekliyor. 20 – 24 Ekim 2025 tarihleri arasında gerçekleşecek halka arzlarla piyasalarda önemli fırsatlar ve yeni yatırım seçenekleri doğacak. Peki, Bu hafta hangi şirketler halka arz olacak, yeni halka arz var mı? 20 – 24 Ekim 2025 Halka arz takvimi haberimizde!

BU HAFTA HANGİ ŞİRKETLER HALKA ARZ OLACAK? (20 – 24 EKİM 2025)

Sermaye piyasalarında 2025 yılının son çeyreğine girerken, yatırımcılar "Bu hafta hangi şirketler halka arz olacak?" sorusunu sıkça gündemine taşıyor. Özellikle 20 – 24 Ekim haftası, piyasalarda yeni halka arzların hareketliliğine sahne olacak. Halka arzlar, şirketlerin sermaye artırımı ve büyüme stratejileri açısından önemli fırsatlar yaratırken, yatırımcılar için de portföy çeşitlendirme ve yüksek getiri potansiyeli anlamına geliyor.

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından onaylanan yeni halka arz başvuruları arasında en dikkat çekeni, sürdürülebilir enerji alanında faaliyet gösteren Ecogreen Enerji Holding A.Ş. olarak öne çıkıyor. 1,1 milyar TL büyüklüğünde olması beklenen bu halka arz, enerji sektöründeki yatırımcıların odağında bulunuyor.

BU HAFTA YENİ HALKA ARZ VAR MI?

2025'in Ekim ayının üçüncü haftasında, yatırımcılar "Bu hafta yeni halka arz var mı?" sorusunun cevabını net şekilde alabilecek. SPK'nın son kararları doğrultusunda, bu hafta yeni bir halka arz takvimi yatırımcıların ilgisine sunuluyor.

Özellikle Ecogreen Enerji Holding A.Ş.'nin 22-24 Ekim tarihlerinde gerçekleştireceği talep toplama süreci, hafta boyunca piyasaların en önemli gündem maddesi olacak. Şirketin halka arz büyüklüğü yaklaşık 1,1 milyar TL civarında planlanırken, halka açıklık oranı %22,64 seviyesinde gerçekleşecek.

20 – 24 EKİM 2025 HALKA ARZ TAKVİMİ

Ecogreen Enerji Holding, toplamda 110 milyon lot hisseyi, 10,40 TL fiyatla yatırımcıya sunacak. Bu gelişme, enerji sektöründe halka arz dinamiklerini yeniden şekillendirecek potansiyele sahip.

HAFTANIN ÖNE ÇIKAN HALKA ARZI: ECOGREEN ENERJİ HOLDİNG

2025 yılı 20 – 24 Ekim haftasında piyasaların gündeminde en çok yer tutan halka arz şüphesiz Ecogreen Enerji Holding olacak. Türkiye'nin yenilenebilir enerji sektöründeki önemli oyuncularından biri olarak, şirketin halka açılması yatırımcılara sürdürülebilir büyüme ve sektörün gelişimi açısından büyük fırsatlar sunuyor.

Halka Arz Tarihleri: 22-23-24 Ekim 2025

Hisse Sayısı: 110.000.000 Lot

Hisse Başına Fiyat: 10,40 TL

Beklenen Halka Arz Büyüklüğü: 1,1 milyar TL

Halka Açıklık Oranı: %22,64

Bu halka arz, özellikle enerji sektörüne ilgi duyan yatırımcılar için dikkatle takip edilmesi gereken önemli bir fırsat olarak öne çıkıyor.



NOT: Bu haberde yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir!