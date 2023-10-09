Birçok vatandaş, bugün halka arz olup olmadığını ve hangi şirketlerin halka arz edileceğini merak ediyor. Sermaye Piyasası Kurulu, onaylanan halka arz başvurularının onaylandığını duyuruyor. Vatandaşlar, bu hafta halka arz olacak şirketleri ve Ekim ayında gerçekleşen halka arzları araştırıyor. Bu hafta halka arz var mı? Bugün yeni halka arz olacak firmalar var mı? 9 -13 Ekim ayı halka arzları!

Bu hafta halka arz var mı? Bugün yeni halka arz olacak firmalar var mı? 9 -13 Ekim ayı halka arzları!

Halka arz işlemlerini yakından takip eden vatandaşlar, bugün halka arz yapacak olan şirketleri araştırmaya başladılar. Arama motorlarında "Bugün halka arz var mı?" ve "Halka arz olacak şirketler neler?" gibi sorularla Ekim ayı halka arzları hakkında bilgi arayışına girdiler. Peki, Bu hafta halka arz var mı? Bugün yeni halka arz olacak firmalar var mı? 9 -13 Ekim ayı halka arzları!

BU HAFTA HALKA ARZ VAR MI?

Geçtiğimiz hafta halka arzı onaylanan şirketler şöyle:

Dofer Yapı Malzemeleri San. ve Tic. A.Ş.

Borlease Otomotiv A.Ş.

Mhr Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.

9 -13 Ekim haftasında halka arz olacak şirketler henüz duyurulmadı.

EKİM AYI HALKA ARZ OLAN HİSSELER NELER?

SPK tarafından henüz açıklanmamış olan ve önümüzdeki aylarda halka arz olması beklenen şirketler şöyle:

Zorlu Yenilenebilir Enerji A.Ş.

1000 Yatırımlar Holding A.Ş.

Mogan Enerji Yatırım Holding A.Ş.

Sümer Varlık Yönetim A.Ş.

Artemis Halı A.Ş.

Agrotech Yüksek Teknoloji ve Yatırım A.Ş.

Gündoğdu Gıda Süt Ürünleri San. ve Dış Tic. A.Ş.

Ekos Teknoloji ve Elektrik A.Ş.

Mega Teks Tekstil Ürünleri İmalat San. ve Tic. A.Ş.

Kuzey Boru A.Ş.

Batı Ege Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.

Sur Tatil Evleri Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.

Uslu Çsm Demir Çelik A.Ş.

Tureks Turunç Madencilik İç ve Dış Tic. A.Ş.

Çates Elektrik Üretim A.Ş. Başvuru Sürecinde

Marbaş Menkul Değerler A.Ş.

Cem Zeytin A.Ş.

Vera Konsept Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.

Durukan Şekerleme San. ve Tic. A.Ş.

Altınkılıç Gıda ve Süt San. Tic. A.Ş.

(Penti) Penca Tekstil Çorap San. ve Tic. A.Ş.

Alcas Metal Sanayi A.Ş.

Tab Gıda San. ve Tic. A.Ş.

Büyük Hekimoğulları Gıda San. ve Tic. A.Ş.

Gama Recycle Sürdürülebilir Teknolojiler A.Ş.

Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Efor Çay Sanayi Tic. A.Ş.

Akçelik Demir Çelik San. ve Tic. A.Ş.

Mhr Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.

Techmine Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.

Dofer Yapı Malzemeleri San. ve Tic. A.Ş.

Halka Arz

Mega Metal San. ve Tic. A.Ş.

Borlease Otomotiv A.Ş.

Narlı Feribot İşletmeciliği A.Ş.

Başvuru Sürecinde

Ferbis Tarım Tic. ve San. A.Ş.

Zen Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.

Tavuk Dünyası Gıda San. ve Tic. A.Ş.

Oba Makarnacılık San. ve Tic. A.Ş.

Kızılay İçecek San. ve Tic. A.Ş.

Başvuru Sürecinde

Yeşil Global Enerji A.Ş.

Başvuru Sürecinde

(Global Tower) Kule Hizmet ve İşletmecilik A.Ş. Başvuru Sürecinde

Golda Gıda San. ve Tic. A.Ş. Başvuru Sürecinde

Cosmer Kimya San. ve Tic. A.Ş.

Smm Tekstil A.Ş.

Hdm Çelik Boru San. ve Tic. A.Ş.

Çavuşoğlu Demir Çelik Geri Dönüşüm San. Tic. A.Ş.

Tezkim Tarımsal Kimya San. ve Tic. A.Ş.

Kaymet Metal İmalat San. ve Tic. A.Ş.

Kıraç Galvaniz San. ve Tic. A.Ş.

Netcad Yazılım A.Ş.

Mikro Yazılımevi Yazılım Hizmetleri Bilgisayar San. ve Tic. A.Ş.

OutMedya İletişim A.Ş.

Destek Finans Faktoring A.Ş.

IBS Isıtma Soğutma Havalandırma Taahhüt San. ve Tic. A.Ş.

Güllük Mandalya Turizm Liman İşletmeleri A.Ş.

Sümer Faktoring A.Ş.

Omega Elektrik Pano A.Ş.

ONBIR

(n11) Doğuş Planet Elektronik Ticaret ve Bilişim Hizmetleri A.Ş. Başvuru Sürecinde

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