Birçok vatandaş, bugün halka arz olup olmadığını ve hangi şirketlerin halka arz edileceğini merak ediyor. Sermaye Piyasası Kurulu, onaylanan halka arz başvurularının onaylandığını duyuruyor. Vatandaşlar, bu hafta halka arz olacak şirketleri ve Ekim ayında gerçekleşen halka arzları araştırıyor. Bu hafta halka arz var mı? Bugün yeni halka arz olacak firmalar var mı? 2-6 Ekim ayı halka arzları!

Bu hafta halka arz var mı? Bugün yeni halka arz olacak firmalar var mı? 2-6 Ekim ayı halka arzları!

Halka arz işlemlerini yakından takip eden vatandaşlar, bugün halka arz yapacak olan şirketleri araştırmaya başladılar. Arama motorlarında "Bugün halka arz var mı?" ve "Halka arz olacak şirketler neler?" gibi sorularla Ekim ayı halka arzları hakkında bilgi arayışına girdiler. Peki, Bu hafta halka arz var mı? Bugün yeni halka arz olacak firmalar var mı? 2-6 Ekim ayı halka arzları!

BU HAFTA HALKA ARZ VAR MI?

Meka Beton halka arzı SPK tarafından onaylandı ve halka arz oluyor. 2 -6 Ekim haftasında halka arz olacak şirketler henüz duyurulmadı.

EYLÜL AYI HALKA ARZ TAKVİMİ!

Vera Konsept Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.

Durukan Şekerleme San. ve Tic. A.Ş.

Altınkılıç Gıda ve Süt San. Tic. A.Ş.

(Penti) Penca Tekstil Çorap San. ve Tic. A.Ş.

Alcas Metal Sanayi A.Ş.

Meka Beton Santralleri İmalat San. ve Tic. A.Ş.

Büyük Hekimoğulları Gıda San. ve Tic. A.Ş.

Gama Recycle Sürdürülebilir Teknolojiler A.Ş.

Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Rönesans Enerji Üretim ve Ticaret A.Ş.

Efor Çay Sanayi Tic. A.Ş.

Akçelik Demir Çelik San. ve Tic. A.Ş.

Mhr Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.

Techmine Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.

Dofer Yapı Malzemeleri San. ve Tic. A.Ş.

Mega Metal San. ve Tic. A.Ş.

Borlease Otomotiv A.Ş.

Narlı Feribot İşletmeciliği A.Ş.

Ferbis Tarım Tic. ve San. A.Ş. / Başvuru Sürecinde

Golda Gıda San. ve Tic. A.Ş. / Başvuru Sürecinde

Cosmer Kimya San. ve Tic. A.Ş. / Başvuru Sürecinde

Zen Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.

Tavuk Dünyası Gıda San. ve Tic. A.Ş.

Oba Makarnacılık San. ve Tic. A.Ş.

Kızılay İçecek San. ve Tic. A.Ş.

Yeşil Global Enerji A.Ş. / Başvuru Sürecinde

Kule Hizmet ve İşletmecilik A.Ş. / Başvuru Sürecinde

Kaymet Metal İmalat San. ve Tic. A.Ş.

HDM Çelik Boru San. ve Tic. A.Ş.

Kıraç Galvaniz San. ve Tic. A.Ş.

Netcad Yazılım A.Ş.

Mikro Yazılımevi Yazılım Hizmetleri Bilgisayar San. ve Tic. A.Ş.

OutMedya İletişim A.Ş.

Destek Finans Faktoring A.Ş.

Çavuşoğlu Demir Çelik Geri Dönüşüm San. Tic. A.Ş.

Tezkim Tarımsal Kimya San. ve Tic. A.Ş.

Doğuş Planet Elektronik Ticaret ve Bilişim Hizmetleri A.Ş.

IBS Isıtma Soğutma Havalandırma Taahhüt San. ve Tic. A.Ş.

Güllük Mandalya Turizm Liman İşletmeleri A.Ş.

SMM Tekstil A.Ş.

Sümer Faktoring A.Ş.

Çavuşoğlu Demir Çelik Geri Dönüşüm San. Tic. A.Ş.

Omega Elektrik Pano A.Ş.

Biteks İplik San. ve Tic. A.Ş. / ERTELENDİ

Balsu Gıda San. ve Tic. A.Ş. / ERTELENDİ

Efeler Çiftliği Tarım ve Hayvancılık A.Ş. / REDDEDİLDİ