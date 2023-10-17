Bu hafta halka arz olacak şirketlerin listesi açıklandı.16-22 tarihleri arasında hangi şirketler halka arz olacak araştırılmaktadır. Peki, Bu hafta halka arz var mı? Bu hafta halka arz olacak şirketler neler? İşte detaylar...

Bu hafta halka arz var mı? 17 EKİM HALKA ARZ ŞİRKETLER! Bu hafta halka arz olacak şirketler neler?

17 Ekim tarihine kadar halka arz olacak şirketler yatırımcıların ilgisini çekiyor. Halka açılacak olan bu şirketlerin hisseleri, borsada işlem görmeye başlayacak. Bu hafta hangi şirketler halka arz olacak araştırılmaktadır. Arama motorlarında borsa işlem görecek şirket isimleri sorgulatılıyor. Peki, Bu hafta halka arz var mı? 17 EKİM HALKA ARZ ŞİRKETLER! Bu hafta halka arz olacak şirketler neler? Detaylar haberimizde...

HALKA ARZ NEDİR?

Halka arz, özel bir şirketin veya kuruluşun sahip olduğu hisse senetlerini veya diğer finansal varlıkları genel halka açarak satışa sunma işlemidir. Bu, şirketin hisse senetlerinin veya varlıklarının kamuoyuna sunularak yatırımcıların satın almasına olanak tanır. Halka arz işlemi, şirketin öz sermayesini artırabilir ve hisse senetlerini birincil veya ikincil pazarda alıcılarla buluşturur.

BU HAFTA HALKA ARZ VAR MI?

Ekim ayında halka arz olacak şirketler şu şekildedir: