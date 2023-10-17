Bu hafta halka arz var mı? 17 EKİM HALKA ARZ ŞİRKETLER! Bu hafta halka arz olacak şirketler neler?
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Bu hafta halka arz olacak şirketlerin listesi açıklandı.16-22 tarihleri arasında hangi şirketler halka arz olacak araştırılmaktadır. Peki, Bu hafta halka arz var mı? Bu hafta halka arz olacak şirketler neler? İşte detaylar...
17 Ekim tarihine kadar halka arz olacak şirketler yatırımcıların ilgisini çekiyor. Halka açılacak olan bu şirketlerin hisseleri, borsada işlem görmeye başlayacak. Bu hafta hangi şirketler halka arz olacak araştırılmaktadır. Arama motorlarında borsa işlem görecek şirket isimleri sorgulatılıyor. Peki, Bu hafta halka arz var mı? 17 EKİM HALKA ARZ ŞİRKETLER! Bu hafta halka arz olacak şirketler neler? Detaylar haberimizde...
HALKA ARZ NEDİR?
Halka arz, özel bir şirketin veya kuruluşun sahip olduğu hisse senetlerini veya diğer finansal varlıkları genel halka açarak satışa sunma işlemidir. Bu, şirketin hisse senetlerinin veya varlıklarının kamuoyuna sunularak yatırımcıların satın almasına olanak tanır. Halka arz işlemi, şirketin öz sermayesini artırabilir ve hisse senetlerini birincil veya ikincil pazarda alıcılarla buluşturur.
BU HAFTA HALKA ARZ VAR MI?
Ekim ayında halka arz olacak şirketler şu şekildedir:
- Zorlu Yenilenebilir Enerji A.Ş.
- 1000 Yatırımlar Holding A.Ş.
- Mogan Enerji Yatırım Holding A.Ş.
- Sümer Varlık Yönetim A.Ş.
- Artemis Halı A.Ş.
- Agrotech Yüksek Teknoloji ve Yatırım A.Ş.
- Gündoğdu Gıda Süt Ürünleri San. ve Dış Tic. A.Ş.
- Ekos Teknoloji ve Elektrik A.Ş.
- Mega Teks Tekstil Ürünleri İmalat San. ve Tic. A.Ş.
- Kuzey Boru A.Ş.
- Batı Ege Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.
- Sur Tatil Evleri Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.
- Uslu Çsm Demir Çelik A.Ş.
- Tureks Turunç Madencilik İç ve Dış Tic. A.Ş.
- Çates Elektrik Üretim A.Ş. Başvuru Sürecinde
- Marbaş Menkul Değerler A.Ş.
- Cem Zeytin A.Ş.
- Vera Konsept Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.
- Durukan Şekerleme San. ve Tic. A.Ş.
- Altınkılıç Gıda ve Süt San. Tic. A.Ş.