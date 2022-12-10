Gönül dağı final mi? Bu hafta Gönül Dağı yok mu, neden yok? Bu akşam Gönül Dağı var mı? Gönül Dağı, 17 Ekim 2020 tarihinde TRT 1'de yayımlanmaya başlayan aile, dram ve romantik türdeki Türk televizyon dizisidir. Gönül Dağı var mı, yok mu, neden yok? 10 Aralık Cumartesi Bu akşam Gönül Dağı yeni bölümü yok mu, haftaya mı? Gönül Dağı yeni bölümü haftaya mı? Gönül Dağı özel bölüm kaçıncı bölüm olacak?

Bu hafta Gönül Dağı var mı, yok mu, neden yok? Dizi final mi yaptı, ara mı verdi? 10 Aralık Bugün Gönül Dağı yeni bölümü var mı, yok mu? Ekranların sevilen dizisi Gönül Dağı bu hafta yayınlanacak mı merak ediliyor. Dizi geçtiğimiz hafta maçlardan dolayı yoktu. Bu hafta için izleyiciler, Bu hafta Gönül Dağı var mı, yok mu, neden yok? 10 Aralık Cumartesi Gönül Dağı yeni bölümü yok mu, haftaya mı? araştırması yapıyor. Peki, Gönül Dağı yeni bölümü var mı? Gönül Dağı bu akşam var mı? İşte detaylar...

GÖNÜL DAĞI YENİ BÖLÜMÜ NE ZAMAN?

Gönül Dağı yeni bölümü bir sonraki hafta yayınlanması bekleniyor. Dünya Kupası maçlarından dolayı 10 Aralık bu akşam Gönül Dağı yeni bölümü yok.

Gönül Dağı Katar'da başlayan 2022 Dünya Kupası nedeniyle 3 hafta ekranlarda olmayacak. TRT 1'de bu süreç boyunca Dünya Kupası maçları yayınlanacak. Dizi için alınan bu karar izleyicileri üzerken, 21 Kasım-18 Aralık tarihleri arasında yeni bölüm yayınlanmayacak.

GÖNÜL DAĞI BU AKŞAM VAR MI, YOK MU, NEDEN YOK?

Dünya Kupası maçlarından dolayı bu akşam Gönül Dağı yeni bölümü yok. Fakat bugün saat 20:00 'da Gönül Dağı Özel bölümü ekranlarda olacak.

GÖNÜL DAĞI FİNAL Mİ YAPTI, ARA MI VERDİ?

Hayır, dizi final yapmadı. Dizi Dünya Kupası maçları nedeniyle bir süre ara verdi.

GÖNÜL DAĞI KONUSU NE?

Dizi, yazar Mustafa Çiftçi'nin gün yüzüne çıkmamış, Anadolu halkının yaşamını konu alan bozkır öykülerinden uyarlanmıştır. Sloganı "Bozkırda bir Anadolu masalı" olarak dizinin afişinde yayınlandı.

Dizi, "Gedelli" adındaki bir kasabada yaşayan üç amca oğlunun, yani üç kuzenin hikâyesini anlatmaktadır. Çocukluk yıllarından beri bir şeyleri icat etme, teknolojik araçlarla uğraşıp tamir etme gibi küçük çapta mucitlikler sergileyen bu üç kuzen, büyüdüklerinde de icatlar yapmaya devam ediyorlar ve farklı bir kanat yapısıyla bir uçak geliştiriyorlar...