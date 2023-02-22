TRT'nin sevilen dizileri arasında yer alan ve yayınlandığı günden itibaren insanların ilgisini ve beğenisini kazanan dizi insanlar tarafından araştırılıyor. Kahramanmaraş'ta meydana gelen büyük depremin ardından televizyon kanalları dizileri yayınlamaya ara verdi. Peki, Bu hafta Gönül Dağı var mı, yok mu? Gönül Dağı yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?

Kahramanmaraş merkezli depremin ardından ekranlarda dizilerin yeni bölümleri yayınlanmadı. Dizi izleyicileri ise Gönül Dağı'nın bu hafta yayınlanıp yayınlanmayacağını merak ediyor. Peki, Bu hafta Gönül Dağı var mı, yok mu? Gönül Dağı yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?

BU HAFTA GÖNÜL DAĞI VAR MI, YOK MU?

Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremin ardından televizyon kanalları dizi ve program yayınlarına ara verdi. Bu sebeple Gönül Dağı dizisinin bu hafta ekranlarda olmayacağı tahmin ediliyor.

GÖNÜL DAĞI DİZİSİNİN KONUSU NEDİR?

Gönül Dağı dizisi, bozkırda yer alan şirin bir kasabada yaşayan sıcakkanlı, sevecen Anadolu insanının öyküsünü anlatmaktadır. Şehirlerde unutulmaya yüz tutmuş değerleri gönülden yaşayan, alın teriyle kazanırken sevdasını yüreğiyle hisseden, umutları ve hayalleri uğruna yaşam mücadelesi veren insanların hikayesini anlatmaktadır.

GÖNÜL DAĞI DİZİSİNİN OYUNCULARI KİMLERDİR?

Berk Atan - Taner Kaya

Ecem Özkaya - Zahide Kaya/Arslan

Ferdi Sancar - Sefer Arslan

Cihat Süvarioğlu - Ramazan Kaya

Semih Ertürk - Veysel Kaya

Ali Düşenkalkar - Muammer Kaya

Erdal Cindoruk - Hüseyin Kaya

Nazlı Pınar Kaya - Cemile Çakır/Kaya

Şebnem Dilligil - Halime Kaya

Feyza Işık - Döndü Kaya

Gülhan Tekin - Günşıl Kaya

Yavuz Sepetçi - Abdullah Kaya

Ege Aydan - Münir Korkmaz

Hazal Çağlar - Asuman Korkmaz/Kaya

Nuri Gökaşan - Musa Çakır

Eser Eyüboğlu - Selami Fersoy

Hüseyin Sevimli - Rıfat Turan

Çiğdem Aygün - Keriman Yavru/Fersoy