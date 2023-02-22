Bu hafta Gönül Dağı var mı, yok mu? Gönül Dağı yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?
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TRT'nin sevilen dizileri arasında yer alan ve yayınlandığı günden itibaren insanların ilgisini ve beğenisini kazanan dizi insanlar tarafından araştırılıyor. Kahramanmaraş'ta meydana gelen büyük depremin ardından televizyon kanalları dizileri yayınlamaya ara verdi. Peki, Bu hafta Gönül Dağı var mı, yok mu? Gönül Dağı yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?
Kahramanmaraş merkezli depremin ardından ekranlarda dizilerin yeni bölümleri yayınlanmadı. Dizi izleyicileri ise Gönül Dağı'nın bu hafta yayınlanıp yayınlanmayacağını merak ediyor. Peki, Bu hafta Gönül Dağı var mı, yok mu? Gönül Dağı yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?
Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremin ardından televizyon kanalları dizi ve program yayınlarına ara verdi. Bu sebeple Gönül Dağı dizisinin bu hafta ekranlarda olmayacağı tahmin ediliyor.
Gönül Dağı dizisi, bozkırda yer alan şirin bir kasabada yaşayan sıcakkanlı, sevecen Anadolu insanının öyküsünü anlatmaktadır. Şehirlerde unutulmaya yüz tutmuş değerleri gönülden yaşayan, alın teriyle kazanırken sevdasını yüreğiyle hisseden, umutları ve hayalleri uğruna yaşam mücadelesi veren insanların hikayesini anlatmaktadır.
Berk Atan - Taner Kaya
Ecem Özkaya - Zahide Kaya/Arslan
Ferdi Sancar - Sefer Arslan
Cihat Süvarioğlu - Ramazan Kaya
Semih Ertürk - Veysel Kaya
Ali Düşenkalkar - Muammer Kaya
Erdal Cindoruk - Hüseyin Kaya
Nazlı Pınar Kaya - Cemile Çakır/Kaya
Şebnem Dilligil - Halime Kaya
Feyza Işık - Döndü Kaya
Gülhan Tekin - Günşıl Kaya
Yavuz Sepetçi - Abdullah Kaya
Ege Aydan - Münir Korkmaz
Hazal Çağlar - Asuman Korkmaz/Kaya
Nuri Gökaşan - Musa Çakır
Eser Eyüboğlu - Selami Fersoy
Hüseyin Sevimli - Rıfat Turan
Çiğdem Aygün - Keriman Yavru/Fersoy