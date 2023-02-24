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Bu hafta Galatasaray maçı yok mu? Galatasaray BAY mı geçiyor?

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Bu hafta Galatasaray maçı yok mu? Galatasaray BAY mı geçiyor?

Süper Lig'de deprem nedeniyle verilen ara biterken maçı olan takımlar hazırlıklarını yapıyor. Ancak Galatasaray taraftarlar fikstüre baktığında Bu hafta Galatasaray maçı yok mu? Galatasaray BAY mı geçiyor gibi konuları merak etti.

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Bu hafta Galatasaray maçı yok mu, Galatasaray BAY mı geçiyor gibi konular bu hafta Galatasaray taraftarlarının merak konusu oldu. Peki, bu hafta Galatasaray maçı yok mu? Galatasaray BAY mı geçiyor?

BU HAFTA GALATASARAY'IN MAÇI YOK MU?

Beşiktaş bu hafta Pazar günü erteleme maçında Antalyaspor ile karşı karşıya gelecek. Fenerbahçe ise deprem olduğu hafta ayım kalan fikstürün devamından Konyasporile karşılaşacak. Galatasaray ise deprem haftasında rakibini yenmişti. Dolayısıyla bu hafta Galatasaray'ın maçı yok. Haftaya da Bay geçen Galatasaray bir sonraki hafta evde Kasımpaşa ile karşılaşacak.

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Osman Demir
Osman Demir
Gündem Editörü Haberler.com - Gündem

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