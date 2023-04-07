Bu hafta Galatasaray'ın maçı yok mu? GS bu hafta BAY mı geçiyor?

Futbolseverlerin bu hafta merak ettikleri arasında ise Galatasaray'ın bu hafta maçı var mı, yok mu? yer alıyor. Lig'de bay geçerek o haftada maç yapmayacak olan takımların bay tarihi araştırılıyor. Galatasaray taraftarı ise Galatasaray bu hafta BAY mı geçecek? sorusunu araştırıyor. Peki, Galatasaray'ın bu hafta maçı yok mu? Galatasaray bu hafta BAY mı geçecek?

Galatasaray'ın bu hafta maçı yok mu? sorusu futbolseverler tarafından merakla araştırılmakta. Spor Toto Süper Lig'de karşılaşan Galatasaray'ın maçının olup olmadığı merak ediliyor. Sarı- kırmızılı taraftarlar ve futbolseverlerin merakla araştırdığı sorulardan biri ise Galatasaray'ın bu hafta maçı yok mu? sorusu oldu. Peki, Galatasaray'ın bu hafta maçı yok mu? Galatasaray bu hafta BAY mı geçecek?

GALATASARAY'IN BU HAFTA MAÇI YOK MU?

Bu hafta Galatasaray'ın maçı yok. Galatasaray TFF fikstürüne göre bu haftayı bay geçtiği için bu hafta maç oynamayacak.

GALATASARAY'IN MAÇI NEDEN YOK?

Sezon başında alınan kararlardan biri olan Süper Lig takım sayısının 21'e çıkarılması sonrasında bazı değişikler oldu. Ligde her hafta 10 maç oynanıyor. Bu sebeple 1 takım dışarıda kalıyor. Her hafta bir takımın maçı yapılmıyor. Bu bakımdan Galatasaray'ın 9. hafta maçı bu nedenle yok.

BAY GEÇMEK NE DEMEK?

Rakipsiz kalan takımın durumunu ifade etmek için kullanılan bay geçmek ifadesi, Süper Lig'de 21 takım olmasıyla daha çok gündeme geldi. Tek rakamlı düzenlenen ligler veya turnuvalarda maç oynamadan bir haftayı ya da turnuvanın elemesini geçen takım için bay geçti denir.