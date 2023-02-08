Ülkemizde geçtiğimiz gün Kahramanmaraş'ta gerçekleşen deprem sonrasında birçok TV kanalı dizi yayınlamadı. Dizilerin yeni bölümleri bu hafta ekranlara gelmeyecek. Bu hafta birçok kanalda deprem bağış kampanyası programları çekilecek. Peki, Bu hafta diziler yok mu, neden yok? 6-12 Şubat TV'de diziler olmayacak mı, diziler neden yok? Bu hafta ATV, Star, Fox, TRT1, Show, TV8 diziler yok mu? İşte detaylar...

Bu hafta diziler olmayacak mı? Bu hafta diziler yok mu? Diziler bir hafta ara mı verdi? Diziler neden ara verdi? Bugün diziler yok mu? 6-12 Şubat bu hafta TRT 1, ATV, Star TV, Fox TV diziler olmayacak mı, neden yok, diziler 1 hafta ara mı verdi? İşte detaylar...

NEREDE DEPREM OLDU, KAÇ ŞİDDETİNDE?

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen 7.7'lik depremin ardından Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Şanlıurfa, Adıyaman, Gaziantep, Malatya ve Hatay'da büyük yıkım yaşandı. Türkiye'yi sarsan depremden 9 saat sonra aynı bölgede bu kez 7.6'lık şiddetli bir deprem daha meydana geldi.

BU HAFTA DİZİLER YOK MU, NEDEN YOK?

Kahramanmaraş merkezli deprem olduğu için ülkemizde birçok kurum ve kuruluş tarafından yardım çalışmaları başladı. Televizyonlarda ise bu hafta diziler ekrana gelmeyecek. Bu hafta deprem ile ilgili son gelişmeler ekranlarda olacak. Dizilerin haftaya yayınlanması bekleniyor. Ek olarak bazı diziler ilerleyen günlerde deprem yardım kampanyası özel programı yapacak.

DİZİLERİN YENİ BÖLÜMLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Dizilerin yeni bölümlerinin haftaya yayınlanması bekleniyor. Bu hafta depremden dolayı birçok kanalda deprem haberleri yayınlanacak. Diziler olmayacak. Birçok kanalda deprem ile ilgili programlar ekranlara gelecek.