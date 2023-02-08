Üye Girişi
Haberi Paylaş

Bu hafta diziler yok mu, neden yok? 6-12 Şubat TV'de diziler olmayacak mı, diziler neden yok? Bu hafta ATV, Star, Fox, TRT1, Show, TV8 diziler yok mu?

Gündem Haberleri

Bu hafta diziler yok mu, neden yok? 6-12 Şubat TV'de diziler olmayacak mı, diziler neden yok? Bu hafta ATV, Star, Fox, TRT1, Show, TV8 diziler yok mu?

Ülkemizde geçtiğimiz gün Kahramanmaraş'ta gerçekleşen deprem sonrasında birçok TV kanalı dizi yayınlamadı. Dizilerin yeni bölümleri bu hafta ekranlara gelmeyecek. Bu hafta birçok kanalda deprem bağış kampanyası programları çekilecek. Peki, Bu hafta diziler yok mu, neden yok? 6-12 Şubat TV'de diziler olmayacak mı, diziler neden yok? Bu hafta ATV, Star, Fox, TRT1, Show, TV8 diziler yok mu? İşte detaylar...

Televizyon, sinema ve dizi yapımcıları, depremden etkilenenler için yardım seferberliğine katıldıTelevizyon, sinema ve dizi yapımcıları, depremden etkilenenler için yardım seferberliğine katıldı
07 Şubat 2023 Star Yayın Akışı07 Şubat 2023 Star Yayın Akışı
06 Şubat 2023 Trt1 Yayın Akışı06 Şubat 2023 Trt1 Yayın Akışı

Bu hafta diziler olmayacak mı? Bu hafta diziler yok mu? Diziler bir hafta ara mı verdi? Diziler neden ara verdi? Bugün diziler yok mu? 6-12 Şubat bu hafta TRT 1, ATV, Star TV, Fox TV diziler olmayacak mı, neden yok, diziler 1 hafta ara mı verdi? İşte detaylar...

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen 7.7'lik depremin ardından Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Şanlıurfa, Adıyaman, Gaziantep, Malatya ve Hatay'da büyük yıkım yaşandı. Türkiye'yi sarsan depremden 9 saat sonra aynı bölgede bu kez 7.6'lık şiddetli bir deprem daha meydana geldi.

Kahramanmaraş merkezli deprem olduğu için ülkemizde birçok kurum ve kuruluş tarafından yardım çalışmaları başladı. Televizyonlarda ise bu hafta diziler ekrana gelmeyecek. Bu hafta deprem ile ilgili son gelişmeler ekranlarda olacak. Dizilerin haftaya yayınlanması bekleniyor. Ek olarak bazı diziler ilerleyen günlerde deprem yardım kampanyası özel programı yapacak.

Dizilerin yeni bölümlerinin haftaya yayınlanması bekleniyor. Bu hafta depremden dolayı birçok kanalda deprem haberleri yayınlanacak. Diziler olmayacak. Birçok kanalda deprem ile ilgili programlar ekranlara gelecek.

SON DEPREMLER: Türkiye ve dünyadan son dakika depremler listesi.

Mustafa Şirin
Mustafa Şirin
Gündem Editörü Haberler.com - Gündem

Dizi Dizi Gündem Magazin Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title