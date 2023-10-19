Bu hafta diziler yok mu? Diziler ertelendi mi?
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Diziseverlerin merakla beklediği bugünkü yayın akışı hakkında bilgi arayışı devam ediyor. Hangi dizilerin ne zaman yayınlanacağına dair detaylar ve daha fazlası haberimizde. Peki, Bu hafta diziler yok mu?
Televizyon izleyicileri, favori dizilerinin ne zaman yayınlanacağını merak ediyor. Hangi dizi ne zaman yayınlanacak, hangi dizi hangi gün ekranlara gelecek? Bu hafta diziler yok mu?İşte merak edilen tüm detaylar...
19 Ekim Perşembe günü birçok TV kanalı dizlerini yeni bölüm ile yayınlamadı veya yerine başka program koydu.
Dün alınan karar gereği ülkemizde 3 gün boyunca milli yas ilan edildi.
07:00 Yabancı Damat
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Yaprak Dökümü
13:00 Gelinim Mutfakta
16:00 Aşk-ı Memnu
18:20 Kanal D Ana Haber
20:00 Dilek Taşı (Tekrar)
00:15 Üç Kız Kardeş
07:00 Benim Tatlı Yalanım
09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan
13:30 Zahide Yetiş İle Yeniden Başlamak
16:30 Söz
18:15 Star Ana Haber
19:00 Yerli Dizi Tekrar / Sinema
20:00 Yerli Dizi Tekrar / Sinema
22:30 Yerli Dizi Tekrar / Sinema
00:30 Yerli Dizi Tekrar / Sinema
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert
13:00 ATV Gün Ortası
14:00 Mutfak Bahane
16:00 Esra Erol'da
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Aldatmak (Tekrar)
00:20 Nihat Hatipoğlu İle Dosta Doğru
01:20 Safir
07:45 İlker Karagöz İle Çalar Saat
10:30 Çağla İle Yeni Bir Gün
12:00 En Hamarat Benim
15:00 Bu Tabak Kimin?
17:30 Hudutsuz Sevda
19:00 Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber
20:00 Hudutsuz Sevda (Tekrar)
00:00 Yabani
08:00 Bu Sabah
10:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
12:15 Aslı Hünel İle Gelin Evi
15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Yerli Sinema Mucize Aşk
22:30 Aile
00:45 Yerli Sinema Mucize Aşk