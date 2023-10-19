Diziseverlerin merakla beklediği bugünkü yayın akışı hakkında bilgi arayışı devam ediyor. Hangi dizilerin ne zaman yayınlanacağına dair detaylar ve daha fazlası haberimizde. Peki, Bu hafta diziler yok mu?

Bu hafta diziler yok mu? Diziler ertelendi mi?

Televizyon izleyicileri, favori dizilerinin ne zaman yayınlanacağını merak ediyor. Hangi dizi ne zaman yayınlanacak, hangi dizi hangi gün ekranlara gelecek? Bu hafta diziler yok mu?İşte merak edilen tüm detaylar...

DİZİLER NEDEN YOK?

19 Ekim Perşembe günü birçok TV kanalı dizlerini yeni bölüm ile yayınlamadı veya yerine başka program koydu.

Dün alınan karar gereği ülkemizde 3 gün boyunca milli yas ilan edildi.

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Yabancı Damat

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

11:00 Yaprak Dökümü

13:00 Gelinim Mutfakta

16:00 Aşk-ı Memnu

18:20 Kanal D Ana Haber

20:00 Dilek Taşı (Tekrar)

00:15 Üç Kız Kardeş

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 Benim Tatlı Yalanım

09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan

13:30 Zahide Yetiş İle Yeniden Başlamak

16:30 Söz

18:15 Star Ana Haber

19:00 Yerli Dizi Tekrar / Sinema

20:00 Yerli Dizi Tekrar / Sinema

22:30 Yerli Dizi Tekrar / Sinema

00:30 Yerli Dizi Tekrar / Sinema

ATV YAYIN AKIŞI

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert

13:00 ATV Gün Ortası

14:00 Mutfak Bahane

16:00 Esra Erol'da

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Aldatmak (Tekrar)

00:20 Nihat Hatipoğlu İle Dosta Doğru

01:20 Safir

FOX TV YAYIN AKIŞI

07:45 İlker Karagöz İle Çalar Saat

10:30 Çağla İle Yeni Bir Gün

12:00 En Hamarat Benim

15:00 Bu Tabak Kimin?

17:30 Hudutsuz Sevda

19:00 Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber

20:00 Hudutsuz Sevda (Tekrar)

00:00 Yabani

SHOW TV YAYIN AKIŞI

08:00 Bu Sabah

10:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

12:15 Aslı Hünel İle Gelin Evi

15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18:45 Show Ana Haber

20:00 Yerli Sinema Mucize Aşk

22:30 Aile

00:45 Yerli Sinema Mucize Aşk