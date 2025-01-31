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Bu hafta Beşiktaş'ın maçı yok mu, Beşiktaş BAY mı geçiyor?

Bu hafta Beşiktaş'ın maçı yok mu, Beşiktaş BAY mı geçiyor?
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Trendyol Süper Lig'in 22. haftası bugün oynanan karşılaşmalarla başladı. Peki, Bu hafta Beşiktaş'ın maçı yok mu, Beşiktaş BAY mı geçiyor?

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Süper Lig'de 22. haftanın maç programıa bu hafta Beşiktaş'ın maçı yok. Bu hafta Beşiktaş'ın maçı yok mu, Beşiktaş BAY mı geçiyor?

BU HAFTA BEŞİKTAŞ'IN MAÇI YOK MU?

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Süper Lig'de 22. haftanın maç programı şöyle:

Cuma :

20.00 TÜMOSAN Konyaspor-Sipay Bodrum FK (MEDAŞ Konya Büyükşehir)

20.00 ikas Eyüpspor-Net Global Sivasspor (Recep Tayyip Erdoğan)

1 Şubat Cumartesi:

13.30 Atakaş Hatayspor-Onvo Antalyaspor (Mersin)

16.00 Bellona Kayserispor-Trabzonspor (RHG EnerTürk Enerji)

19.00 RAMS Başakşehir-Reeder Samsunspor (Başakşehir Fatih Terim)

2 Şubat Pazar:

13.30 Adana Demirspor-Kasımpaşa (Yeni Adana)

16.00 Göztepe-Corendon Alanyaspor (Gürsel Aksel)

19.00 Fenerbahçe-Çaykur Rizespor (Ülker)

3 Şubat Pazartesi:

20.00 Gaziantep FK-Galatasaray (Gaziantep)

Beşiktaş, bu hafta BAY geçiyor.

Bu hafta Beşiktaş'ın maçı yok mu, Beşiktaş BAY mı geçiyor?

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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