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Bu hafta Beşiktaş'ın maçı yok mu? 2023 Beşiktaş maçı ne zaman?

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Bu hafta Beşiktaş'ın maçı yok mu? 2023 Beşiktaş maçı ne zaman?

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada 17. hafta maçları açıklanırken Beşiktaş taraftarlar bu hafta Beşiktaş'ın maçı yok mu? 2023 Beşiktaş maçı ne zaman merak etti. Peki, Bu hafta Beşiktaş'ın maçı yok mu?

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Süper Lig'de bu hafta hangi maçların oynanacağı merak edilirken Beşiktaş'ın ne zaman maç yapacağı merak edildi. Süper Lig'de 17. hafta maçları dün yapılan maçlarla başlarken bu hafta Beşiktaş'ın maçı yok mu? 2023 Beşiktaş maçı ne zaman araştırıldı.

HAFTANIN MAÇLARI

3 Ocak Salı:

17.00 HangiKredi Ümraniyespor- Atakaş Hatayspor (Ümraniye Belediyesi Şehir)

20.00 Fraport TAV Antalyaspor-Fenerbahçe (Corendon Airlines Park Antalya)

4 Ocak Çarşamba:

17.00 Kasımpaşa-Corendon Alanyaspor (Recep Tayyip Erdoğan)

17.00 Yukatel Kayserispor-VavaCars Fatih Karagümrük (RHG Enertürk Enerji)

20.00 Arabam.com Konyaspor-Demir Grup Sivasspor (Medaş Konya Büyükşehir)

20.00 Galatasaray-MKE Ankaragücü (Nef)

5 Ocak Perşembe:

17.00 Gaziantep FK-Medipol Başakşehir (Kalyon)

20.00 Adana Demirspor-İstanbulspor (Yeni Adana)

20.00 Trabzonspor-Bitexen Giresunspor (Şenol Güneş Spor Kompleksi)

Beşiktaş bu haftayı BAY geçtiği için 17. hafta maçı yok.

Osman Demir
Osman Demir
Gündem Editörü Haberler.com - Gündem

Beşiktaş Gündem Spor Haberler

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