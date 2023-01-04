Bu hafta Beşiktaş'ın maçı yok mu? 2023 Beşiktaş maçı ne zaman?

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada 17. hafta maçları açıklanırken Beşiktaş taraftarlar bu hafta Beşiktaş'ın maçı yok mu? 2023 Beşiktaş maçı ne zaman merak etti. Peki, Bu hafta Beşiktaş'ın maçı yok mu?