Bu hafta Arka Sokaklar var mı, yok mu? 6 Ocak 2023 Arka Sokaklar yeni bölümü olacak mı, neden yok? Arka Sokaklar bir hafta ara mı verecek?

Kanal D'nin sevilen dizisi Arka Sokaklar bu hafta var mı merak ediliyor. Yılbaşı haftası nedeniyle bazı diziler yayınlanmazken Arka Sokaklar izleyicileri, Bu hafta Arka Sokaklar var mı, yok mu? Bu hafta Arka Sokaklar yeni bölümü olacak mı? Arka Sokaklar bu hafta ara mı verecek? araştırması yapıyor. Peki, Arka Sokaklar Cuma günü var mı? Arka Sokaklar 6 Ocak 2023 tarihinde yeni bölümü var mı? İşte detaylar...

Arka Sokaklar ; Erler Film imzalı, ilk bölümü 31 Temmuz 2006 tarihinde yayımlanan, yönetmenliğini Orhan Oğuz'un yaptığı, senaryosunu Ozan Yurdakul, Sinan Yurdakul ve Metin Arslan'ın yazdığı polisiye, aksiyon, dram ve komedi türündeki Türk yapımı televizyon dizisi. Bu hafta Arka Sokaklar var mı, yok mu? Bu hafta Arka Sokaklar yeni bölümü olacak mı? Arka Sokaklar bu hafta ara mı verecek?

ARKA SOKAKLAR NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Arka Sokaklar her hafta Cuma günü saat 20:00 'da Kanal D'de ekranlara geliyor.

BU HAFTA ARKA SOKAKLAR VAR MI, YOK MU?

Arka Sokaklar'ın bu hafta 6 Ocak 2023 tarihinde yeni bölümü olmayacak. Dizi geçtiğimiz haftalarda 45 günlük ara verileceğini açıklamıştı. Bundan dolayı dizinin bu hafta da yayınlanması beklenmiyor. 6 Ocak Kanal D yayın akışında Arka Sokaklar yer almıyor.

6 OCAK KANAL D YAYIN AKIŞI

18:30 - Ana Haber

20:00 - Mumya

22:15 - Mumya

ARKA SOKAKLAR ARA MI VERDİ? ARA KAÇ GÜN SÜRECEK?

Çekimlerine 45 gün ara verilen Kanal D'nin en uzun soluklu dizisi Arka Sokaklar'la ilgili kanaldan resmi açıklama geldi. Dizinin yapımcısı Türker İnanoğlu'nun sağlık problemi olduğunu belirten Kanal D, "Arka Sokaklar, yapımcısı Türker İnanoğlu'nun rahatsızlığı sebebi ile bir süre sağlık arasına giriyor" dedi.

Açıklamada yapımcı Türker İnanoğlu'nun rahatsızlığı nedeniyle çekimlere ara verildiği belirtilerek, "" Arka Sokaklar, yapımcısı Türker İnanoğlu'nun rahatsızlığı sebebi ile bir süre sağlık arasına giriyor. Yapımını Erler Film'in üstlendiği, 17 sezondur ekrana gelen efsane dizi Arka Sokaklar 18 Kasım Cuma akşamı 638.bölümüyle izleyici ile buluşup, ardından bir süre sağlık arası verecek. Kanal D ailesi olarak Sayın Türker İnanoğlu'na geçmiş olsun dileklerimizi sunar, kendisine acil şifalar dileriz" ifadeleri kullanıldı.

ARKA SOKAKLAR SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

18 Kasım 2022 Cuma günü yayınlanan Arka Sokaklar'ın 638. Bölümünde ekip, başarılı bir operasyonla Kadem'i cezaevine yolluyor!

Kadem ve Hülya yolun sonuna gelmişlerdir fakat Kadem'in yeni planları vardır. Geçmişte Hülya'yla bağlantısı olan örgüt üyeleri Abdül ve Yulia yeni oluşumlar içindedir. Ekibimiz onları durdurmak için elinden geleni yapacaktır. Yoksunluk krizi geçiren Mete, Tahir tarafından zorlu bir seçime maruz bırakılır. Uğur, annesinin ve kardeşinin katilinin kim olduğunu öğrenir ve onunla yüzleşir. Ayşe, şiddet gören ablasına yardım etmek ister ama bu durum Ayşe'nin başına çok büyük işler açacaktır.

Arka Sokaklar aksiyon dolu bölümleriyle cuma akşamları saat 20.00'da Kanal D'de!