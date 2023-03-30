Bu hafta Antalyaspor'un lig maçı yok mu, neden yok, bay mı? Süper Lig'de 27. hafta Antalyaspor'un maçı neden yok, bay mı geçti?

Süper Lig 27. haftası devam ederken, Antalyaspor bu haftayı baç geçeceğini belirtti. Bunun üzerine Fraport-TAV Antalyaspor maçı neden yok? Bay geçmek ne demek? Bu hafta Antalyaspor'un maçı neden yok? gibi soruların cevabı merak edildi.

Süper Lig 27. haftasının belirlenen fikstürü sonrasında bu hafta Antalyaspor'un maçı yok mu, neden yok? Bay geçmek ne demek gibi soruların cevapları merak edildi. İşte detaylar...

BU HAFTA ANTALYASPOR'UN MAÇI YOK MU?

Bu hafta Fraport TAV Antalyaspor'un maçı yok. Antalyaspor TFF fikstürüne göre 27. haftayı bay geçtiği için bu hafta maç oynamayacak.

ANTALYASPOR'UN MAÇI NEDEN YOK?

Sezon başında alınan kararlardan biri olan Süper Lig takım sayısının 19 yapılmasından sonrasında bazı değişikler oldu. Ligde her hafta 9 maç oynanıyor. Bu sebeple 1 takım dışarıda kalıyor. Her hafta bir takımın maçı yapılmıyor. Bu bakımdan Antalyaspor'un 27. hafta maçı bu nedenle yok.

BAY GEÇMEK NE DEMEK?

Rakipsiz kalan takımın durumunu ifade etmek için kullanılan bay geçmek ifadesi, Süper Lig'de 19 takım olmasıyla daha çok gündeme geldi. Tek rakamlı düzenlenen ligler veya turnuvalarda maç oynamadan bir haftayı ya da turnuvanın elemesini geçen takım için bay geçti denir.