Bu hafta Ankaragücü'nün maçı yok mu, neden yok? Süper Lig'de 22. hafta MKE Ankaragücü'nün maçı neden yok, bay mı geçti?

Süper Lig 22. haftası devam ederken, MKE Ankaragücü bu haftayı baç geçeceğini belirtti. Bunun üzerine MKE Ankaragücü maçı neden yok? Bay geçmek ne demek? Bu hafta MKE Ankaragücü maçı neden yok? gibi soruların cevabı merak edildi.

Süper Lig 22. haftasının belirlenen fikstürü sonrasında bu hafta MKE Ankaragücü'nün maçı yok mu, neden yok? Bay geçmek ne demek gibi soruların cevapları merak edildi. İşte detaylar...

BU HAFTA MKE ANKARAGÜCÜ MAÇI YOK MU?

Bu hafta MKE Ankaragücü'nün maçı yok. MKE Ankaragücü TFF fikstürüne göre 22. haftayı bay geçtiği için bu hafta maç oynamayacak.

ANKARAGÜCÜ'NÜN MAÇI NEDEN YOK?

Sezon başında alınan kararlardan biri olan Süper Lig takım sayısının 19 yapılmasından sonrasında bazı değişikler oldu. Ligde her hafta 9 maç oynanıyor. Bu sebeple 1 takım dışarıda kalıyor. Her hafta bir takımın maçı yapılmıyor. Bu bakımdan MKE Ankaragücü'nün22. hafta maçı bu nedenle yok.

BAY GEÇMEK NE DEMEK?

Rakipsiz kalan takımın durumunu ifade etmek için kullanılan bay geçmek ifadesi, Süper Lig'de 19 takım olmasıyla daha çok gündeme geldi. Tek rakamlı düzenlenen ligler veya turnuvalarda maç oynamadan bir haftayı ya da turnuvanın elemesini geçen takım için bay geçti denir.