Bu gece motorine, benzine zam var mı? Bugün motorine ne kadar zam gelecek?

Akaryakıt fiyatları döviz kuru ve petrol varil fiyatlarındaki değişkenlik nedeniyle artmaya devam ediyor. Petrol fiyatlarının 86 dolara yükselmesi ve dolar kurunun 27 lira üzerinde sabitlenmesinin ardından akaryakıta kallavi bir zam geleceği iddia edildi. Araç sahipleri ise akaryakıt zamlarını yakından takip ediyor. Peki, Bu gece motorine zam var mı? Bu gece motorine ne kadar zam gelecek?

Araç sahiplerinin yakından takip ettiği zam haberleri arasında motorine gelecek olan zam ilk sırada yer alıyor. Son dönemde üst üste gelen zamlarla akaryakıt fiyatları hızlı yükseldi. Seçim öncesi 19 lira seviyelerinde bulunan fiyatlar 36 liraya kadar yükselirken şimdi ise motorine gelecek olan zam araştırılıyor. Akaryakıt fiyatlarının değişkenlik göstermesiyle beraber vatandaşlar Bu gece motorine zam var mı? Bu gece motorine ne kadar zam gelecek? sorularının yanıtını araştırıyor.

BU GECE MOTORİNE ZAM VAR MI?

Petrol fiyatlarının 86 dolara yükselmesi ve dolar kurunun 27 lira üzerinde sabitlenmesinin ardından akaryakıta kallavi bir zam geleceği iddia edildi. Bu hafta benzine 3, motorine 4 lira birden zam geleceği öne sürülürken, konuyla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Eğer zam gerçekleşirse benzinin fiyatı 39 lirayı, motorinin fiyatı ise 40 lirayı aşacak.

SOSYAL MEDYADA DA GÜNDEM OLDU

Brent petrolün 86 dolar yükselerek son 4 ayın zirvesine çıkması ve dolar kurunun 27 lira üzerinde sabitlenmesi sonrası akaryakıtta yeni zam konuşulmaya başlandı. Konu sosyal medyada da gündem olurken, birçok kullanıcı "Bu hafta benzine 3, motorine ise 4 TL zam geliyor" paylaşımları yaptı. Ancak bu konuda sektör kaynaklarından resmi bir açıklama gelmedi.

ZAM GELİRSE FİYATLAR NE KADAR OLACAK?

Eğer zam gerçekleşirse İstanbul'da benzinin litresi 39 lirayı, motorinin litresi ise 40 lirayı aşacak.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor. Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük Dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.