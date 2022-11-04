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Bu gece deprem bekleniyor mu? Bugün İzmir'de deprem bekleniyor mu? İzmir'de deprem tekrar olacak mı?

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Bu gece deprem bekleniyor mu? Bugün İzmir'de deprem bekleniyor mu? İzmir'de deprem tekrar olacak mı?

İzmir'in Buca ilçesinde, gece saat 03.29'da AFAD verilerine göre 4.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Bu gelişmenin ardından Bu gece deprem bekleniyor mu? Bugün İzmir'de deprem bekleniyor mu? İzmir'de deprem tekrar olacak mı? Merak ediliyor. Bu gece deprem olur mu? İzmir'de tekrar deprem olacak mı? İşte detaylar...

Profesörden İzmir depremi için endişelendiren uyarı: Haritadan görüyorsunuz her taraf kırmızı, yarın daha büyüğü gelebilirProfesörden İzmir depremi için endişelendiren uyarı: Haritadan görüyorsunuz her taraf kırmızı, yarın daha büyüğü gelebilir

Bugün İzmir'de deprem bekleniyor mu? İzmir'in Buca ilçesinde, gece saat 03.29'da AFAD verilerine göre 4.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Bu gelişmenin ardından Bu gece deprem bekleniyor mu? Bugün İzmir'de deprem bekleniyor mu? İzmir'de deprem tekrar olacak mı? Merak ediliyor. Bu gece deprem olur mu? İzmir'de tekrar deprem olacak mı? İşte detaylar...

BU GECE DEPREM BEKLENİYOR MU?

AFAD, İzmir'in Buca ilçesindeki 4.9 büyüklüğündeki depremin ardından 13 artçı sarsıntı meydana geldiğini bildirdi. Buna göre artçı depremlerin devam etme riski bulunduğu söylenebilir. İşte son depremler:

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

Bu gece deprem bekleniyor mu? Bugün İzmir'de deprem bekleniyor mu? İzmir'de deprem tekrar olacak mı?

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ

Bu gece deprem bekleniyor mu? Bugün İzmir'de deprem bekleniyor mu? İzmir'de deprem tekrar olacak mı?

SON DEPREMLERİ GÖRÜNTÜLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

SON DEPREMLER: Türkiye ve dünyadan son dakika depremler listesi.

Haberler.com / Onur Bayram - Gündem

Son depremler Deprem İzmir 3. Sayfa Gündem Haberler

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