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Bu gece deprem bekleniyor mu? 28 Şubat bu gece deprem mi olacak?

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Bu gece deprem bekleniyor mu? 28 Şubat bu gece deprem mi olacak?

Sosyal medyada gündem olan 28 Şubat takvim yaprağı sonrası bu gece deprem bekleniyor mu? İstanbul'da bu gece deprem mi olacak? Bu gece deprem mi bekleniyor soruları gündeme taşındı. Peki, Bu gece deprem bekleniyor mu?

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Bu gece deprem bekleniyor mu? Sosyal medyada gündem olan 28 Şubat takvim yaprağı sonrası bu gece deprem bekleniyor mu? İstanbul'da bu gece deprem mi olacak? Bu gece deprem mi bekleniyor soruları gündeme taşındı. Peki, Bu gece deprem bekleniyor mu? Detaylar...

Bilimin bugünkü olanakları ile depremin önceden belirlenmesi imkansızdır. Depremlerin hava durumu gibi önceden tahmin edilebilmesi için güvenli bir metod bulunmamaktadır. Bazı tahminlerin tuttuğu görülmüşse de, bunlar tamamen bir tesadüften ibarettir.

Günümüz bilimsel çalışmaları depremin ne zaman olacağı hakkında bilgi sahibi olmamız için yeterli değildir. Bu nedenle 28 Şubat'ta yani yarın deprem olacak mı bilemeyiz. AFAD ve Kandilli son deprem listesi şu şekildedir:

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi son dakika deprem haberler i ile vatandaşalar anlık deprem haberler i veriyor. Kandilli Rasathanesi bölgesel olarak deprem araştırması yapıyor ve sitesinde olan son 500 depremi halka sunuyor.

Bu gece deprem bekleniyor mu? 28 Şubat bu gece deprem mi olacak?

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı son dakika deprem haberleri ile vatandaşlara güncel deprem haberleri vermeye devam ediyor.

Bu gece deprem bekleniyor mu? 28 Şubat bu gece deprem mi olacak?

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

Sosyal medyada yapılan bir paylaşımda 28 Şubat takvim yaprağında yer alan ayete vurgu yapıldı. O ayet:

İnfitar 19: "O gün kimsenin kimseye hiçbir fayda sağlamayacağı gündür! O gün emir yalnız Allah'a aittir!"

Bu gece deprem bekleniyor mu? 28 Şubat bu gece deprem mi olacak?

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın
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Deprem 3. Sayfa Gündem Haberler

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