Bu gece benzine zam var mı, ne kadar? SON DAKİKA! Benzine zam mı gelecek? Benzine ne kadar, kaç kuruş zam gelecek?

Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor. Araç sahipleri benzine zam var mı, benzine kaç kuruş zam var? merak ediyorlar. Peki, Bu gece benzine zam var mı, ne kadar? Benzine zam mı gelecek? Benzine ne kadar, kaç kuruş zam gelecek? İşte Bu geceki benzine zam hakkında detaylar...

Benzine zam var mı? Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor. Araç sahipleri benzine zam var mı, benzine kaç kuruş zam var? merak ediyorlar. Peki, Bu gece benzine zam var mı, ne kadar? Benzine zam mı gelecek? Benzine ne kadar, kaç kuruş zam gelecek? İşte Bu geceki benzine zam hakkında detaylar haberimizde...

BENZİNE ZAM MI GELECEK?

24 Şubat itibarıyla başlayan Rusya-Ukrayna savaşının brent petrol fiyatlarındaki etkisi sürerken, benzin ve motorin fiyatları da indirim ve zam haberleriyle değişkenlik gösteriyor. Bu gece yarısından itibaren benzine 67 kuruş zam gelmesi beklenirken, fiyat artışıyla birlikte İstanbul'da benzinin litre fiyatı 19 lira 2 kuruştan satılacak.

BENZİNE ZAM NE ZAMAN?

17 Ocak Salı gününden itibaren benzine 67 kuruş zam gelmesi bekleniyor. Motorinde ise herhangi bir fiyat değişikliği beklenmiyor.

BENZİNİN LİTRESİ NE KADAR OLACAK?

Öte yandan yarından itibaren pompaya yansıyacak zamla birlikte İstanbul'da benzinin litre fiyatı 19 lira 2 kuruştan, Ankara'da ise 19 lira 27 kuruştan satılacak.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

EPGİS FİYAT DEĞİŞİMLERİNİ DUYURMAMA KARARI ALMIŞTI

EPDK'nın fiyatlardaki değişimi açıklayan tek sendika olan EPGİS hakkında suç duyurusunda bulunmasının ardından, sendika dava süreci sonlanana kadar akaryakıttaki fiyat değişimlerini vatandaşlarla paylaşmayacağını açıklamıştı.