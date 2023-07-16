Bu gece benzine zam var mı? 16 Temmuz benzin kaç lira oldu? Benzin fiyatı ne kadar, kaç TL?

Bu gece benzine zam var mı ve benzin fiyatları ne kadar olduğu araştırılıyor. Bu gece benzine zam var mı? 16 Temmuz benzin ne kadar? Benzin fiyatı kaç TL? sorularına yanıt aranıyor. Akaryakıta yapılan ÖTV zammı Resmi Gazete'de yayımlanırken, benzin fiyatları merak ediliyor. Peki, Bu gece benzine zam var mı? 16 Temmuz benzin ne kadar? Benzin fiyatı kaç TL?

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Akaryakıt üzerinden alınan özel tüketim vergisi ( Ötv ) tutarlarında artışa gidildi. Bu gece benzine zam var mı? 16 Temmuz benzin ne kadar? Benzin fiyatı kaç TL? soruları gündeme geliyor. Özel Tüketim Vergisi Kanunu'na Ekli (I) Sayılı Listede Yer Alan Mallara İlişkin ÖTV Tutarlarının Yeniden Belirlenmesi Hakkında Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Bu gece benzine zam var mı? 16 Temmuz benzin ne kadar? Benzin fiyatı kaç TL? Detaylar haberimizdedir…

BU GECE BENZİNE ZAM VAR MI?

Kararla, ÖTV tutarları motorinde ve 95 oktan benzinde litre başına 5 lira ve LPG'de 4 lira artırıldı. Böylece, 95 oktan kurşunsuz benzinin litre fiyatı üzerinden alınan ÖTV tutarı 7,5265 lira, 98 oktan kurşunsuz benzinin özel tüketim vergisi ise litre başına 7,8899 lira olacak. Motorinin litresi üzerinden 7,0559 lira, LPG üzerinden de 5,7780 lira ÖTV alınacak.

Akaryakıta yapılan ÖTV zammı sosyal medya kullanıcılarının da büyük tepkisini çekti. Yüzlerce kişinin zamma yönelik eleştiri yorumları sonrası "KontakKapat" etiketi Twitter'da kısa sürede TT oldu.

16 TEMMUZ BENZİN NE KADAR?

Akaryakıta yapılan ÖTV zammı Resmi Gazete'de yayımlanırken, karara göre benzinin litresinde 2,52 TL olan ÖTV 7,52 TL'ye, motorinde 2,05 TL olan ÖTV ise 7,05 TL'ye yükseldi. Pompa fiyatlarına da yansıyan artış sosyal medyada büyük tepki çekti. Binlerce kullanıcının eleştirel yorumları sonrası "KontakKapat" etiketi Twitter'da kısa sürede TT oldu.

BENZİN FİYATI KAÇ TL?

Akaryakıt üzerinden alınan özel tüketim vergisi ( Ötv ) tutarlarında artışa gidildi. Özel Tüketim Vergisi Kanunu'na Ekli (I) Sayılı Listede Yer Alan Mallara İlişkin ÖTV Tutarlarının Yeniden Belirlenmesi Hakkında Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Benzine litre başına 5 TL zam geldi.