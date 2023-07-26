Kayseri'de Talas Belediyesi tarafından düzenlenen Kadınlar Matinesinde bir kadının kendi başına verdiği hayat mücadelesini anlatan 'Nadide Hayat' filmi izletildi. Filmi izleyen kadınlar, kadınların çok güçlü olduğunu ve her zorluğun üstesinden gelebileceğini söyledi.

- Bu film kadınlara güç verdi

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın:

-"Kadınlar bizim örnek alacağımız kişiler"

KAYSERİ - Kayseri'de Talas Belediyesi tarafından düzenlenen Kadınlar Matinesinde bir kadının kendi başına verdiği hayat mücadelesini anlatan 'Nadide Hayat' filmi izletildi. Filmi izleyen kadınlar, kadınların çok güçlü olduğunu ve her zorluğun üstesinden gelebileceğini söyledi.

Talas Belediyesi tarafından ilçede bulunan bir düğün salonunda gerçekleştirilen Kadınlar Matinesine, çok sayıda kadın katıldı. Kadınların yoğun ilgi gösterdiği matinede, bir kadının kendi başına verdiği hayat mücadelesini anlatan 'Nadide Hayat' filmi izlenildi. Film öncesinde bir konuşma yapan Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, "Bugün burada bir film seyredeceğiz. Bu film bir kadının kendi ayakları üzerinde durmasının filmi. Konusu bu şekilde. Ben daha önce izlediğim için sizinle de paylaşmak istedim. Birçok şeyimizi kaybedebiliriz. Hayatımızda bazı sıkıntılar olabilir. Bazı imkanlardan uzak kalabiliriz ama kendi ayağımızın üzerinde durmasını bilmemiz lazım. Bu izleyeceğiniz filmde bu anlatılıyor. Hayatta karşımıza çıkacak zorluklarla baş etmenin yollarını bu filmde göreceğiz. Bunu neden kadınlarla paylaşmak istedim? Çünkü bu filmin başrolü bir kadın. Aynı zamanda da bu kadının kaybettiklerinin sonunda ve yaşlandığı düşündüğü zamanda gençlere ders olacak nitelikte kendi hayatını aşırı derecede başarıya kavuşturmasının anlatıldığı bir film. Kadınlarımız, annelerimiz mutlu olursa herkes mutlu olur. Çocuklar mutlu olur. Bir zamanlar kurtuluş savaşını, kadınlarımız sırtında taşıdı. Sonra depremleri, salgınları, 15 Temmuz'ları kadınlarımız taşıdılar sırtında. Ailenin mutluluğunu ya da ailenin kazanımını hep hanımlar sırtında taşıdı. Onun içinde hanımlarımızın 'Aman artık benden bir şey olmaz. Benim yaşım geçti' gibi düşüncelere kapılma gibi hakları yok diye düşünüyoruz. Çünkü onlar bizim hakikaten en örnek alacağımız kişiler. Sizlerin içerisinde böyle insanlar çok fazla. Kadın kooperatifleriyle bu işi yürütenler, bazı dernek ve vakıfla yürütenler, cami ve cemaat işleri ile yürütenler var. Bugün filmde izleyeceklerimiz bunların birer örnek. Sizlerde kendilerinize göre bu motivasyondan bir şeyler çıkarırsınız diye düşünüyoruz. Bu aynı zamanda bir komedi filmi" ifadelerini kullandı.

"Filmden çok etkilendim"

Talas Belediyesi tarafından düzenlen kadınlar matinesine katılan Burcu Topuz, "Gerçekten çok güzel bir filmdi. Kadınların ne kadar güçlü olduğunu, başarmanın hiçbir şekilde yaşı olmadığını gösteren bir filmdi. Çok etkilendim. Gerçekten çok güzel bir filmdi. Talas Belediyesi'ne ve Mustafa Yalçın Başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Kadınlar ve çocuklar konusunda kendisi göreve geldiği günden beri gerçekten çok hassas davranıyor. Bugünde bizi bu etkinlikle buluşturduğu için çok teşekkür ederiz" diye konuştu.

"Film bir kadının başarıya nasıl ulaşacağını gösteriyor"

Zeynep Bulut da, "Film bir kadının başarıya nasıl ulaşacağını gösteriyor. Bütün kadınların içerisinde var olan eğitim aşkı, yapmak istedikleri, hayat şartlarından dolayı kendilerine zaman bulamadıklarını bize gösteriyor. Gayet güzeldi. Bu filmde isteyen her kadının yapmak istediği her şeyi yapabileceğini görüyoruz. Bize böyle etkinlikler sağladığı Talas Belediye'mize çok teşekkür ederiz. Başkanımız çocukları olduğu gibi bizleri de düşünüyor" şeklinde konuştu.

"Bir kadın istediği her şeyi yapar"

Sebila Öztekin ise, "Bir kadın istediği her şeyi yapar. Yaşı önemli değil. Yeter ki istesin. Kadının gücü erkekleri, dağları, deryaları da aşıyor. Çok güzel bir etkinlik teşekkür ediyoruz. Başkanımızın her zaman yanındayız. Başarılarının devamını diliyoruz" dedi.