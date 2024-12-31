Bu dördünden türünün en iyisini seçip yarıştıracak olsanız 100 kilometreyi koşup en hızlı bitirecek olan hangisi olurdu?

ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster, yeni sezonda yeni bölümü ile ekranlara geliyor. Oktay Kaynarca'nın sunumu ile yayınlanan yarışmada Bu dördünden türünün en iyisini seçip yarıştıracak olsanız 100 kilometreyi koşup en hızlı bitirecek olan hangisi olurdu?sorusu soruldu. Kim Milyoner Olmak İster sorusu cevabı nedir?

BU DÖRDÜNDEN TÜRÜNÜN EN İYİSİNİ SEÇİP YARIŞTIRACAK OLSANIZ 100 KİLOMETREYİ KOŞUP EN HIZLI BİTİRECEK OLAN HANGİSİ OLURDU?

A: Çita

B: Deve Kuşu

C: At

D: İnsan

Cevap: D