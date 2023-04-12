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Bu Cuma okullar tatil mi? Cuma günü okullar tatil mi? 14 Nisan okul var mı, yok mu?

Bu Cuma okullar tatil mi? Cuma günü okullar tatil mi? 14 Nisan okul var mı, yok mu?

Gündem Haberleri

Öğrencilerin gündeminde yer alan ara tatil ile ilgili merak edilenler arasında Cuma günü okulların tatil olup olmadığı yer alıyor. Ramazan Bayramı'nın da yaklaşmasıyla beraber Bu Cuma okullar tatil mi? Cuma günü okullar tatil mi? 14 Nisan okul var mı, yok mu? soruları gündeme geldi. Peki, Bu Cuma okullar tatil mi? Cuma günü okullar tatil mi? 14 Nisan okul var mı, yok mu?

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2023 yılı eğitim ve öğretim yılının ikinci ara tatili öğrenciler tarafından bekleniyor. Ramazan Bayramı'nın da yaklaşmasının ardından öğrenciler ve veliler arama motorlarında Bu Cuma okullar tatil mi? Cuma günü okullar tatil mi? 14 Nisan okul var mı, yok mu? sorularını araştırdı. İşte detaylar...

BU CUMA OKULLAR TATİL Mİ?

MEB, 14 Nisan Cuma gününün ardından ikinci ara tatile giriyor. Cuma günü okullarda eğitim devam edecek ve ardından ara tatil başlayacak. Ramazan Bayramı'nın bitişi olan 24 Nisan Pazartesi günü tekrar okullarda eğitim başlayacak.

Haberler.com / Sumru Tarhan - Gündem

Milli Eğitim Bakanlığı Ara tatil Tatil Gündem Eğitim Haberler

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