Bu belirtiler varsa HAMİLESİNİZ! İşte erken gebelik belirtileri...

"Hamilelik belirtileri ne zaman başlar? Erken gebelik belirtileri nelerdir? Hamilelik sürecindeki erken işaretler hakkında bilgi almak mı istiyorsunuz? Bulantı, göğüs hassasiyeti ve daha fazlasıyla ilgili ipuçlarına ihtiyacınız varsa, doğru yerdesiniz. Şimdi hamilelik belirtileri hakkında detaylı bilgi alın;

ERKEN GEBELİK BELİRTİLERİ NELERDİR?

Her hamilelik farklı olabilir ancak hamileliğin erken belirtileri genellikle benzerlik gösterir. İşte hamileliğin yaygın erken belirtileri:

Artan vajinal akıntı

Halsizlik, yorgunluk ve uyuklama

Memelerde hassasiyet ve şişlik, meme başındaki renk değişimleri

Sık idrara çıkma

Bel ve kasık bölgesinde ağrı

Kokulara karşı hassasiyet, bulantı ve kusma

Duygu durum değişiklikleri

Vücut sıcaklığında artış

Kalp hızında artma ve çarpıntı hissi

Hamilelik belirtileri kişiden kişiye değişebilir ve bazı kadınlar tüm bu belirtileri yaşarken bazıları sadece birkaçını deneyimleyebilir. Eğer hamilelik belirtileri yaşıyorsanız veya hamilelikten şüpheleniyorsanız bir sağlık uzmanına danışmanız önemlidir.

GENEL HAMİLELİK BELİRTİLERİ NELER?

Hamilelik belirtileri, kişiden kişiye farklılık gösterebilir ve bazı kadınlar belirtileri hemen fark ederken, bazıları ise daha geç fark edebilir veya hiç fark etmeyebilir. Ancak genel olarak, hamilelik belirtileri arasında şunlar bulunabilir:

Adet gecikmesi

Göğüslerde ağrı ve hassasiyet

Kanamalar veya lekelenmeler

Baş dönmesi veya hafif baş ağrısı

Sırt ağrısı

Mide bulantısı veya sabah bulantısı

Ciltte değişiklikler, özellikle akne veya lekelenmeler

Ruhsal durumda değişiklikler, duygusal dalgalanmalar

Yorgunluk veya aşırı uyuma isteği

HAMİLELİK HAFTASI NASIL HESAPLANIR?

Hamilelik haftası genellikle son adet döngüsünün ilk gününden itibaren hesaplanır. Bu hesaplama, döllenmenin olduğu varsayılan cinsel ilişki tarihine dayanmaz çünkü bu tarihler genellikle belirsizdir ve kadınların adet döngüleri değişebilir.

Son adet döngüsünün ilk gününden itibaren ortalama bir hamilelik 40 hafta sürer. Dolayısıyla, son adet döngüsünün ilk gününden itibaren 40 hafta ileri gidilerek doğum tarihi tahmin edilebilir. Bu hesaplama, gebelikte yaklaşık olarak hangi haftada olduğunuzu belirlemek için kullanılır.