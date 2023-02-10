Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın yaptığı açıklamaya göre, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından Kahramanmaraş merkezli depremler sonrasında, 4A ve 4B kapsamında, SSK ve BAĞ-KUR ödemelerine ilişkin tarihin öne çekilmesine karar verildi. Peki, Bu ay emekli maaşları ne zaman yatacak? SKK BAĞKUR emekli maaşı erken ödenecek mi?

Bu ay emekli maaşları ne zaman yatacak? Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın yaptığı açıklamaya göre, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından Kahramanmaraş merkezli depremler sonrasında, 4A ve 4B kapsamında, SSK ve BAĞ-KUR ödemelerine ilişkin tarihin öne çekilmesine karar verildi. Peki, Bu ay emekli maaşları ne zaman yatacak? SKK BAĞKUR emekli maaşı erken ödenecek mi? Detaylar...

EMEKLİ MAAŞLARI NE ZAMAN YATACAK?

Yaşanan deprem felaketi nedeniyle SSK ve Bağ-Kur emekli aylıkları erken ödenecek. Buna göre, SSK'lıların 17-26 Şubat tarihinde alacakları aylıkları 14-15-16 Şubat tarihinde, Bağ-Kurluların 25-28 Şubat tarihinde alacakları maaşları 16-17 Şubat tarihinde ödenecek.

Emekli maaşlarının yatacağı tarihler şöyle: