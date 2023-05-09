Cumhurbaşkanı Erdoğan, Karadeniz gazının devreye alınması törenine katıldı. Türkiye için tarihi bir gece yaşanırken, Karadeniz gazının ilk fazı sisteme bağlanmasıyla beraber Cumhurbaşkanı Erdoğan doğalgaz kullanımının 1 ay boyunca ücretsiz olacağını açıklamıştı. Vatandaşlar ise Bu ay doğalgaz faturası bedava mı? Doğalgaz ne zaman bedava? Bu ay doğalgaz faturası ödenecek mi? sorularını araştırdı.

Bu ay doğalgaz faturası bedava mı? sorusu merak ediliyor. Karadeniz gazının devreye alınması töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, vatandaşa müjde vermesinin ardından vatandaşlar doğalgazın ne zaman ücretsiz olacağını araştırdı. Peki, Bu ay doğalgaz faturası bedava mı? Doğalgaz ne zaman bedava? Bu ay doğalgaz faturası ödenecek mi?

BU AY DOĞALGAZ FATURASI BEDAVA MI?

Karadeniz gazının devreye alınması töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, vatandaşa müjde verdi. Erdoğan, "Tüm Türkiye'de ısınma dahil tüm doğal gaz kullanımı 1 ay ücretsiz olacak" dedi. Konutlara 24 Nisan ve 31 Mayıs tarihleri arasında doğalgaz ücretsiz olacak. Ayrıca 1 Mayıs 2024 tarihine kadarki döneme ait aylık doğalgaz tüketimleri için tahakkuk edecek faturalarda 25 metreküpe kadar olan tüketim için doğalgaz bedeli alınmayacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan kararnameye göre, dağıtım şirketlerinden doğal gaz temin eden konut, ibadethane ve cemevi abonelerinden, doğal gaz tüketimleri için 24 Nisan 2023 tarihinden 31 Mayıs 2023 tarihine kadar tahakkuk edecek ilk faturadan doğal gaz bedeli alınmayacak.

Erdoğan konu hakkında şunları söyledi:

"Birinci müjdemizi açıklıyorum: Vatandaşlarımızın evlerindeki mutfaklarında ve sıcak su tüketiminde kullandıkları doğal gazı 1 yıl süreyle ücretsiz veriyoruz. Aylık 25 metreküpe denk gelen mutfak ve sıcak su için doğal gazın bedeli 1 yıl boyunca faturalardan düşülecektir. Bu aynı zamanda önümüzün yaz olduğunu dikkate alırsak pek çok hanenin neredeyse hiç doğalgaz faturası ödemeyeceği anlamına geliyor.

"BEDAVA GAZINIZ HAYIRLI OLSUN"

Emeklisinden öğrencisine ücretsiz doğal gaz kullanımının önemli katkı yapacağına inanıyorum. Seçimlerden sonraki dönemde bunun benim vatandaşıma yansıması çok daha farklı olumlu şekilde tecelli edecektir. Aylık mutfak, sıcak su tüketimini karşılayacak bedava doğal gazınız hayırlı olsun.

"1 AY BOYUNCA TÜM DOĞAL GAZ KULLANIMI ÜCRETSİZ"

Şimdi de ikinci müjdemizi açıklıyorum: 1 ay boyunca Türkiye'nin tamamındaki konutların doğal gaz tüketiminden ücret almayacağız. Isınma dahil doğal gaz tüketiminin tamamını 1 ay süreyle ücretsiz yapıyoruz. Yeni başlatacağımız çalışmalarla milletimizin karşısına daha pek çok müjdeyle çıkacağız."