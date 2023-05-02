Bu ay doğalgaz bedava mı? Doğalgaz hangi ayda ücretsiz? Ücretsiz doğal gaz faturaları ne zaman gelecek?

Türkiye'de enerji sektöründeki gelişmeler konut sahiplerini mutlu ediyor! Bu ay doğalgaz bedava mı? Ücretsiz doğal gaz faturaları ne zaman gelecek? soruları gündemin merak edilen konuları arasında. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın son açıklamalarının ardından araştırılan konuların detayları haberimizde.

Bu ay doğalgaz bedava mı, sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. Hem tasarruf sağlamak isteyen hem de enerji faturalarının yüksekliğinden şikayetçi olan konut sahipleri için büyük bir fırsat sunan doğal gaz fiyatlandırması hakkında detaylar haberimizde.

BU AY DOĞALGAZ BEDAVA MI?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın son açıklamalarına göre, 24 Nisan ve 31 Mayıs tarihleri arasında konutlardaki doğalgaz kullanımı ücretsiz olacak. Bu süreçte, doğalgaz faturalarına yapılacak ödemeler, bir süreliğine rafa kalkacak.

Ayrıca, 1 Mayıs 2024 tarihine kadar olan döneme ait aylık doğalgaz tüketimleri için de bir kampanya başlatılmıştır. Bu kapsamda, 25 metreküpe kadar olan tüketimler için doğalgaz bedeli alınmayacak. Bu kampanyalar,

Kampanyaların amacı, konut sahiplerine doğalgaz kullanımının maliyetini azaltmak ve aynı zamanda enerji tasarrufu sağlamak. Bu sayede, Türkiye'deki konut sahipleri önemli bir maddi yükten kurtulacak ve doğayı koruma konusunda da duyarlılık kazanacak.

ÜCRETSİZ DOĞAL GAZ FATURALARI NE ZAMAN GELECEK?

Ücretsiz doğalgazın sadece belirli bir süre için geçerli olduğunu unutmamak gerekiyor. Bu nedenle, konut sahiplerinin enerji verimliliği konusunda bilinçli olmaları ve doğalgaz kullanımını minimum seviyede tutmaya çalışmaları önemlidir. Ayrıca, doğalgaz kampanyaları sona erdikten sonra da enerji tasarrufu yapmak için, sıcaklığı uygun seviyede tutmak ve yenilenebilir bir enerji olmayan doğalgaz enerjisini harcamamak gibi alışkanlıklar edinmek önemlidir. Faturaların ise 31 Mayıs'tan sonra gelmesi bekleniyor.