Bu Aşk Yerde Kalmaz şarkı sözleri! Sinan Akçıl & Bengü & Hakan Altun - Bu Aşk Yerde Kalmaz şarkı sözleri nelerdir?
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Sinan Akçıl & Bengü & Hakan Altun 'un birlikte söyledikleri "Bu Aşk Yerde Kalmaz" Youtube'da çıktı. Kısa sürede 2.2 milyon izlenmeye ve 26 bin beğeniye ulaşan şarkının sözleri merak edildi. Peki, Bu Aşk Yerde Kalmaz şarkı sözleri nelerdir? Bu Aşk Yerde Kalmaz şarkı sözü nedir?
Sinan Akçıl & Bengü & Hakan Altun - Bu Aşk Yerde Kalmaz şarkısının tüm sözlerine haberimizden ulaşabilirsiniz. Şarkının söz ve müziği Sinan Akçıl'a aittir.
BU AŞK YERDE KALMAZ ŞARKI SÖZLERİ
Bu aşk yerde kalmaz
seni tanıdıgım günden beri
gökyüzünde yıldızım ben
senden başka herkes burda
ama yine yalnızım ben....
bir acı var sol yanımda
olsan ne olur sen yanımda
kac harf varki senin adında?hepsini attım hepsini yaktım...
ya gelip gitme ya gidip gelme
bi daha benle bi rüya görme
beni bi dinle bi daha bizden
hiç bir şey olmaz..
ya sevip söyle ya söyle sevme
ya uzun sürsün ya süre verme
ama giderken şunu da bil de
bu aşk yerde kalmaz
ona hiç bir şey olmaz..
gece yine seni düşününce
hiç bitmeyen bir yasım ben
milyonlarca insan varda
senin gibi görmedim ben..