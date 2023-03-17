Bu Aşk Yerde Kalmaz şarkı sözleri! Sinan Akçıl & Bengü & Hakan Altun - Bu Aşk Yerde Kalmaz şarkı sözleri nelerdir?

Sinan Akçıl & Bengü & Hakan Altun 'un birlikte söyledikleri "Bu Aşk Yerde Kalmaz" Youtube'da çıktı. Kısa sürede 2.2 milyon izlenmeye ve 26 bin beğeniye ulaşan şarkının sözleri merak edildi. Peki, Bu Aşk Yerde Kalmaz şarkı sözleri nelerdir? Bu Aşk Yerde Kalmaz şarkı sözü nedir?

Sinan Akçıl & Bengü & Hakan Altun - Bu Aşk Yerde Kalmaz şarkısının tüm sözlerine haberimizden ulaşabilirsiniz. Şarkının söz ve müziği Sinan Akçıl'a aittir.

BU AŞK YERDE KALMAZ ŞARKI SÖZLERİ

Bu aşk yerde kalmaz

seni tanıdıgım günden beri

gökyüzünde yıldızım ben

senden başka herkes burda

ama yine yalnızım ben....

bir acı var sol yanımda

olsan ne olur sen yanımda

kac harf varki senin adında?hepsini attım hepsini yaktım...

ya gelip gitme ya gidip gelme

bi daha benle bi rüya görme

beni bi dinle bi daha bizden

hiç bir şey olmaz..

ya sevip söyle ya söyle sevme

ya uzun sürsün ya süre verme

ama giderken şunu da bil de

bu aşk yerde kalmaz

ona hiç bir şey olmaz..

gece yine seni düşününce

hiç bitmeyen bir yasım ben

milyonlarca insan varda

senin gibi görmedim ben..