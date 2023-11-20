EURO 2024 elemeleri kapsamında gruplarda son maçlar oynanıyor. Peki, 20 Kasım EURO 2024 maç programına göre bugün hangi maçlar var? İşte, Bu akşamki EURO 2024 maçları!

Bu akşamki EURO 2024 maçları! 20 Kasım EURO 2024 maç programına göre bugün hangi maçlar var?

Bu akşamki EURO 2024 maçları! EURO 2024 elemeleri kapsamında gruplarda son maçlar oynanıyor. Peki, 20 Kasım EURO 2024 maç programına göre bugün hangi maçlar var? İşte, Bu akşamki EURO 2024 maçları haberimizde...

BU AKŞAMKİ EURO 2024 MAÇLARI

Bu akşamki EURO 2024 maçları ve saatleri şu şekildedir:

22.45 | Çekya - Moldova

22.45 | Kuzey İrlanda - Danirmarka

22.45 | Kuzey Makedonya - İngiltere

22.45 | Slovenya - Kazakistan

22.45 | Ukrayna - İtalya

TORBALAR BELLİ OLUYOR

A Milli Takım, EURO 2024'e Almanya, Portekiz, Fransa, Belçika, İngiltere ve İspanya'nın yer aldığı 1. torbadankatılamayacak. Ay-yıldızlılar, grubunu lider bitirmesi halinde 2. torbadan gruplarda yer alacak. Ay-yıldızlılar, 2. olursa 3. torbadan gruplara kalacak.

EURO 2024'te muhtemel gruplar şöyle:

1 Torba: Almanya, Portekiz, Fransa, Belçika, İngiltere, İspanya

2. Torba: Türkiye, Macaristan, Danimarka, Avusturya, Arnavutluk, Romanya

3. Torba: İskoçya, Hollanda, Sırbistan, Hırvatistan, İtalya, Slovenya

4. Torba: Slovakya, Çekya, İsviçre, Play-off'tan gelecek 3 takım