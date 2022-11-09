Bu akşam 81 ildeki öğrenci yurtlarında eş zamanlı deprem tatbikatı yapılacak. Peki, Bu akşam Yurtlarda tatbikat mı var, saat kaçta? 9 Kasım Çarşamba 2022 AFAD tatbikatı saat kaçta, ne zaman, nerelerde yapılacak, hangi yurtlarda? Tatbikat saat kaçta başlayacak? Yurtlarda ne tatbikati var? İşte detaylar...

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ( Afad ), 12 Kasım 1999 Düzce depreminin yıldönümünde tüm Türkiye'de eş zamanlı yapılacak "Çök-Kapan-Tutun" tatbikatını hatırlamak için cep telefonlarına mesaj gönderdi. Peki, bugün yurtlarda ne tatbikatı yapılacak? Hangi yurtlarda tatbikat olacak? Tatbikat saat kaçta, ne zaman, hangi gün yapılacak? İşte bilgiler...

9 KASIM 2022 BU AKŞAM YURTLARDA TATBİKAT MI VAR?

Düzce Depremi'nin yıldönümünde Türkiye genelinde yapılacak deprem tatbikatının hatırlatmasını SMS yoluyla duyuran Afad, "12 Kasım 18.57'de Deprem Anı 'Çök-Kapan-Tutun' ülke tatbikatı yapıyoruz." ifadelerini kullandı. Ayrıca AFAD 81 ildeki öğrenci yurtlarında bugün saat 21.00'de eş zamanlı deprem tatbikatı gerçekleştirilecek .

TATBİKAT SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

81 ildeki tüm öğrenci yurtlarında yapılacak olan tatbikat 9 Kasım 2022 Çarşamba günü akşam saat 21:00 'da başlayacaktır.

12 KASIM'DAKİ TATBİKATI HATIRLATTI

Afad tarafından gönderilen mesajda şu ifadelere yer verildi: "12 Kasım 18.57'de Deprem Anı "Çök-Kapan-Tutun" ülke tatbikatı yapıyoruz. Deprem anında yapılması gerekenler için: https://bit.ly/deprem-ani ."

TATBİKATA ÖZEL MESAJ

Tüm telefon operatörlerinden kullanıcılarına ülke genelinde SMS ve CMAS tatbikat bilgilendirme mesajı gönderilecek. Tatbikata, öğrenci yurtları, kamu kurum ve kuruluşlarının lojmanları ile tatbikat saatinde faaliyetine devam eden özel eğitim kurumları, ticaret ve sanayi odalarına bağlı sanayi kuruluşları, özel tesis ve işletmeler bilgilendirilerek, üretimi aksatmayacak şekilde, tatbikata katılması teşvik edilecek. İl ve ilçelerde tüm okul yöneticileri ve öğretmenler tatbikat hakkında bilgilendirilecek ve öğretmenler, 'Çök-Kapan-Tutun' hareketini öğrencilere anlatarak tatbikat saatinde tüm öğrencilerin aileleriyle birlikte evlerinde tatbikata katılmalarını sağlayacak.

BU AKŞAM HANGİ YURTLARDA TATBİKAT OLACAK?

Ayrıca bu akşam saat 21.00'da Türkiye genelinde 81 ilde bulunan öğrenci yurtlarında eş zamanlı deprem tatbikatı gerçekleştirilecek. Tatbikat öncesi Ankara'da Gençlik ve Spor Bakanlığı KYK Cebeci Site Kız Öğrenci Yurdunda saat 20.30'da tatbikat bilgilendirme toplantısı yapılacak.

Öte yandan 7 ilde, İl Valileri, GSB İl Müdürleri ve İl AFAD Müdürleri ile canlı bağlantı düzenlenecek.

O iller ve yurtlar şu şekilde:

"İstanbul- Fatih Sultan Mehmet Erkek Öğrenci Yurdu, İzmir- Zübeyde Hanım Öğrenci Kız Yurdu, Adana – Çukurova Erkek Öğrenci Yurdu, Kayseri- Melikgazi Kız Öğrenci Yurdu, Kahramanmaraş- Avşar Öğrenci Kız Öğrenci Yurdu, Erzurum- Abdurrahman Gazi Kız Öğrenci Yurdu, Van-Aişe Sıddıka Öğrenci Erkek Öğrenci Yurdu."