Bu akşam Yürek Çıkmazı var mı, yok mu, neden yok? 6 Aralık Salı TRT 1'de Yürek Çıkmazı neden yok, neden başlamadı? TRT 1 yayın akışı!

TRT 1'in sevilen dizilerinden olan Yürek Çıkmazı bugün yayın akışında yer almadı. Bunun ardından vatandaşlar Yürek Çıkmazı bu akşam yok mu neden yok? Yürek Çıkmazı yeni bölüm ne zaman, haftaya mı? merak etti. Peki, Yürek Çıkmazı bugün niye yok? Yürek Çıkmazı bu hafta yeni bölümü olmayacak mı? Yürek Çıkmazı saat kaçta başlıyor? İşte detaylar...

Yürek Çıkmazı final mi yaptı, bitti mi? Yürek Çıkmazı dizisi yeni bölümleri neden yok, dizi final mi olacak? Dizi bitiyor mu?

Yürek Çıkmazı, Gold Film imzalı, ilk bölümü 1 Kasım 2022 tarihinde yayımlanan, yönetmenliğini Serdar Gözelekli'nin üstlendiği, senaryosunu Ayla Hacıoğulları ve Vilmer Özçınar'ın kaleme aldığı dram türündeki Türk televizyon dizisidir. Bu akşam Yürek Çıkmazı var mı, yok mu, neden yok? 6 Aralık Salı TRT 1'de Yürek Çıkmazı neden yok, neden başlamadı? Dizi haftaya mı?

YÜREK ÇIKMAZI BU AKŞAM YOK MU, NEDEN YOK?

TRT 1'de bu akşam (6 Aralık Salı) Dünya Kupası son 16 maçları olacak. Bundan dolayı Yürek Çıkmazı bugün ekranlara gelemeyecek. Dizinin yeni bölümünün haftaya yayınlanması bekleniyor.

6 ARALIK TRT 1 YAYIN AKIŞI

17:00 - Ana Haber

18:00 - 2022 Dünya Kupası Son 16 Karşılaşması "Fas-İspanya"

20:00 - Gönül Dağı Özel

22:00 - 2022 Dünya Kupası Son 16 Karşılaşması "Portekiz-İsviçre"

00:00 - Türk Sineması "Ceviz Ağacı"

YÜREK ÇIKMAZI KONUSU NE?

Yıllarca kocasından şiddet gören Cennet, hastane odasının penceresinden tabelasını gördüğü avukat Zeynep'i yanına çağırır. Öldükten sonra açılması için bir mektup verir. Zeynep'in vasiyet sandığı bu mektup; aslında bir suç duyurusudur. O günden sonra Cennet'in kocası Yılmaz, çocukları Birsen, Halil ve Feride'nin hayatları geri dönülmez bir biçimde değişecektir.

YÜREK ÇIKMAZI OYUNCULARI KİMLERDİR?

Ayça Bingöl

Alp Navruz

İrem Helvacıoğlu

Mesut Akusta

Dilara Aksüyek

Cemal Toktaş

Bihter Dinçer

Erhan Alpay

İlayda Ildır