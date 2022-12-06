Bu akşam Yürek Çıkmazı var mı, yok mu, neden yok? 6 Aralık Salı TRT 1'de Yürek Çıkmazı neden yok, neden başlamadı? TRT 1 yayın akışı!
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TRT 1'in sevilen dizilerinden olan Yürek Çıkmazı bugün yayın akışında yer almadı. Bunun ardından vatandaşlar Yürek Çıkmazı bu akşam yok mu neden yok? Yürek Çıkmazı yeni bölüm ne zaman, haftaya mı? merak etti. Peki, Yürek Çıkmazı bugün niye yok? Yürek Çıkmazı bu hafta yeni bölümü olmayacak mı? Yürek Çıkmazı saat kaçta başlıyor? İşte detaylar...
Yürek Çıkmazı, Gold Film imzalı, ilk bölümü 1 Kasım 2022 tarihinde yayımlanan, yönetmenliğini Serdar Gözelekli'nin üstlendiği, senaryosunu Ayla Hacıoğulları ve Vilmer Özçınar'ın kaleme aldığı dram türündeki Türk televizyon dizisidir. Bu akşam Yürek Çıkmazı var mı, yok mu, neden yok? 6 Aralık Salı TRT 1'de Yürek Çıkmazı neden yok, neden başlamadı? Dizi haftaya mı?
TRT 1'de bu akşam (6 Aralık Salı) Dünya Kupası son 16 maçları olacak. Bundan dolayı Yürek Çıkmazı bugün ekranlara gelemeyecek. Dizinin yeni bölümünün haftaya yayınlanması bekleniyor.
- 17:00 - Ana Haber
- 18:00 - 2022 Dünya Kupası Son 16 Karşılaşması "Fas-İspanya"
- 20:00 - Gönül Dağı Özel
- 22:00 - 2022 Dünya Kupası Son 16 Karşılaşması "Portekiz-İsviçre"
- 00:00 - Türk Sineması "Ceviz Ağacı"
Yıllarca kocasından şiddet gören Cennet, hastane odasının penceresinden tabelasını gördüğü avukat Zeynep'i yanına çağırır. Öldükten sonra açılması için bir mektup verir. Zeynep'in vasiyet sandığı bu mektup; aslında bir suç duyurusudur. O günden sonra Cennet'in kocası Yılmaz, çocukları Birsen, Halil ve Feride'nin hayatları geri dönülmez bir biçimde değişecektir.
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