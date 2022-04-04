Yasak Elma saat kaçta? Yasak Elma hangi gün? Yasak Elma, Medyapım imzalı, ilk bölümü 19 Mart 2018 tarihinde yayımlanan, yönetmenliğini ilk 3 sezon boyunca Neslihan Yeşilyurt'un, 4. sezonda Murat Öztürk'ün ve 5. sezondan itibaren Ece Erdek Koçoğlu'nun yaptığı, senaryosunu Melis Civelek ve Zeynep Gür'ün kaleme aldığı, müzikleri Cem Tuncer, Ercüment Orkut ve Efecan Tuncer tarafından yapılan dram ve komedi türündeki Türk televizyon dizisi. Bu akşam Yasak Elma var mı, yok mu, neden yok? 4 Nisan Pazartesi Yasak Elma saat kaçta başlayacak, geç mi başlıyor?

YASAK ELMA NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Yasak Elma her hafta Pazartesi günü saat 20:00 'da Fox TV'de ekranlara geliyor. Fakat bugün 4 Nisan yarım saat geç başlayacak ve saat 20:30 'da ekranlara gelecek.

YASAK ELMA BUGÜN VAR MI, YOK MU?

Yasak Elma bugün yeni bölümüyle ekranlara gelecek. Fakat dizi yarım saat geç başlayacak. Fox TV yayın akışına göre bugün 4 Nisan 2022 tarihinde Yasak Elma saat 20:30 'da ekranlara geliyor . Dizi bitmedi veya final yapmadı. Yeni bölümleriyle tüm hızıyla devam ediyor. Bugün ise 30 dakika geç başlayacaktır.

4 NİSAN FOX TV YAYIN AKIŞI

19:00 - Ana Haber

20:30 - Yasak Elma

23:45 - Evlilik Hakkında Her Şey

Twitter'dan yapılan paylaşım şöyle:

"Öyle bir şey yapacağım ki bundan sonra selam bile veremeyecek." #YasakElma bu akşam 20.30'da FOX'ta!

Buna göre dizi bugün 20:30 'da yeni bölümüyle yayınlanacak.

YASAK ELMA KONUSU NE?

Yıldız'ın (Eda Ece) hayatı Ender Argun'la (Şevval Sam) tanışınca değişir. Kardeşi Zeynep (Sevda Erginci) ise Halit'in (Talat Bulut) ortağı Alihan'ın (Onur Tuna) şirketinde işe başlar. Yıldız hayallerine kavuşmanın peşindeyken, Zeynep hiç hayal etmediği olaylarla karşılaşacağı başlangıçlara yelken açar.

YASAK ELMA OYUNCULARI KİMLER?

Ender Çelebi, (Şevval Sam), (1-): Halit, Alihan ve Kaya'nın eski eşi; Çağatay'ın nişanlısı, Doğan ve Sinan'ın eski sevgilisi, Erim ve Yiğit'in annesi, Caner'in ablası. Kuyu Holding'in ortağı ve Ceo'sudur. Güçlü ve cesaretli bir kadındır. İşinde çok başarılıdır. Para ve güç olmazsa olmazıdır ve çok bencildir. Gençliğinden beri Kaya'ya âşıktır.

Yıldız Yılmaz Yıldırım, (Eda Ece), (1-): Zeynep'in kardeşi, Halitcan'ın annesi, Asuman ve Mustafa'nın kızı, Doğan'ın eşi, Halit, Kemal ve Çağatay'ın eski eşi, Nadir'in eski nişanlısı ve Kerim'in eski sevgilisi. Hep mutlu olmaya çalışan, sevecen ancak bir o kadar da intikamcı bir kadındır. Bursalıdır. Ailesinin maddi durumu çok iyi olmadığı için gençliğinden beri hep zengin olmayı hayal etmiştir ve hep sosyete ve lükse ilgi duyar.

Çağatay Kuyucu, (Berk Oktay), (86-): Yıldız'ın eski eşi, Ender'in nişanlısı, Hasan Ali ve Feride'nin oğlu, Ahu'nun kardeşi ve Feyza ve Kumru'nun eski sevgilisi, Atlas'ın öz ve Halitcan'ın manevi babası. Yakışıklı, çalışkan ve iyi eğitimli bir adamdır.

Kumru Yıldırım, (Biran Damla Yılmaz), (111-): Doğan ve Handan'ın kızı, Çağatay ve Ömer'in eski sevgilisi. Dünyaca ünlü sosyete güzelidir.

Doğan Yıldırım, (Murat Aygen), (111-): Yıldız'ın eşi, Kumru'nun babası, Handan'ın eski eşi, Ender ve Arzu'nun eski sevgilisi. Kuyu Holding'in yeni ortağıdır. Çok zengin bir iş adamıdır. Toskana'dan dönmüştür.

Haberler.com - Gündem