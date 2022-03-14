Yasak Elmabu akşam yok mu, neden yok? Yasak Elma bu akşam yeni bölümü olmayacak mı? Yasak Elma, Medyapım imzalı, ilk bölümü 19 Mart 2018 tarihinde yayımlanan, yönetmenliğini ilk 3 sezon boyunca Neslihan Yeşilyurt'un, 4. sezonda Murat Öztürk'ün ve 5. sezondan itibaren Ece Erdek Koçoğlu'nun yaptığı, senaryosunu Melis Civelek ve Zeynep Gür'ün kaleme aldığı, müzikleri Cem Tuncer, Ercüment Orkut ve Efecan Tuncer tarafından yapılan dram ve komedi türündeki Türk televizyon dizisi. Dizinin yeni bölümü bugün yayınlanmadı. Peki, Bu akşam Yasak Elma var mı, yok mu, neden yok? 14 Mart Yasak Elma yeni bölüm yok mu, niye yok? Yasak Elma bitti mi, final mi oldu?

YASAK ELMA NE ZAMAN?

Yasak Elma her Pazartesi saat 20:00 'da Fox TV'de ekranlara geliyor. Fakat dizinin yeni bölümü bugün(14 Mart Pazartesi) yayınlanmadı. Dizi yeni bölümüyle haftaya ekranlara gelecek.

YASAK ELMA BUGÜN YOK MU, NEDEN YOK?

Yasak Elma bugün eski bölümüyle ekranlarda olacak. Dizinin yeni bölümü 21 Mart Pazartesi yani haftaya ekranlara gelecektir . Dizinin yeni bölümü bugün neden yok resmi bir açıklama yapılmadı fakat bazı izleyiciler dizinin fragmanının geç yayınlanması nedeniyle dizinin yeni bölümünün bu hafta yetişmediğini düşündü. Dizinin yeni bölüm yayın tarihi ile ilgili Twitter'dan paylaşım geldi.

Twitter'dan yapılan paylaşım şöyle:

Yıldız ve Çağatay barışacak mı? #YasakElma yeni bölümüyle 21 Mart Pazartesi FOX'ta! @FOXTurkiye

Buna göre Yasak Elma yeni bölümüyle haftaya 21 Mart'ta yayınlanacaktır.

YASAK ELMA KONUSU NE?

Yıldız'ın hayatı Ender Argun'la tanışınca değişir. Ender'in amacı Halit'ten boşanma planına Yıldız'ı alet etmektir. Ender'in ahlaksız teklifiyle ne yapacağını bilemeyen Yıldız, hayatının kararını vermek zorunda kalır. Kardeşi Zeynep ise Halit'in ortağı Alihan'ın şirketinde işe başlar. Yıldız hayallerine kavuşmanın peşindeyken, Zeynep hiç hayal etmediği olaylarla karşılaşacağı başlangıçlara yelken açar…

Ender Yıldız'ı kocası Halit Argun'dan (Talat Bulut) kurtulmak için kullanmaya karar vermiş ve Yıldız'a hayatının teklifini sunmuştur.

Yıldız'ın hayatında bunlar olurken, Zeynep'in çalıştığı firma Alihan Taşdemir (Onur Tuna) tarafından satın alınır. Alihan son derece kibirli, ukala, zengin bir iş adamıdır. Zeynep ve Alihan'ın zıtlıkları kısa zamanda bir etkileşime dönüşür. Zeynep'in bilmediği şey ise Alihan'ın Halit'in ortağı ve ikinci karısının kardeşi olmasıdır. Yıldız'ın vereceği karar sadece kendini değil Zeynep'i de etkileyecektir.

YASAK ELMA SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Kumru'nun annesi Handan gelir gelmez Kumru'nun başına gelenlerden Yıldız'ı sorumlu tutar ve ona savaş açar. Kumru kendi ayakları üstünde durmaya kararlıdır.

Handan Yıldız'ı alt etmenin yolunun Ender'den geçtiğini öğrenir…

YASAK ELMA OYUNCULARI KİMLER?

Şevval Sam

Eda Ece

Nesrin Cavadzade

Şafak Pekdemir

Can Nergis

Berk Oktay

Erdal Özyağcılar

Gülenay Kalkan

Barış Aytaç

Serkan Rutkay Ayıköz

Haberler.com - Gündem