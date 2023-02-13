Fox Tv ekranlarında geniş kitleye sahip olan Yasak Elma, oyuncu kadrosuyla da dikkatleri üzerine çekiyor. Güçlü oyuncu kadrosuna sahip olan Yasak Elma'nın bu akşam ekranlara gelip gelmeyeceği ise merak ediliyor. Ülkemizde meydana gelen büyük depremin ardından diziler ekranlarda yer almadı. Merak edilenler arasında ise Bu akşam Yasak Elma var mı, yok mu? 13 Şubat Yasak Elma neden yok? Yasak Elma yeni bölüm ne zaman başlayacak? soruları yer aldı.

İlk bölümü 19 Mart 2018 tarihinde FOX TV ekranlarında yayınlanan dizinin yönetmen koltuğunda Ece Erdek Koçoğlu otururken, senaristliğini Melis Civelek ve Zeynep Gür'ün kaleme alan Yasak Elma'nın bugün yayınlanıp yayınlanmayacağı merak ediliyor. Kahramanmaraş merkez üssü olan büyük depremin ardından yeni bölümü yayınlanmayan dizi hakkında Bu akşam Yasak Elma var mı, yok mu? 13 Şubat Yasak Elma neden yok? Yasak Elma yeni bölüm ne zaman başlayacak? soruları aratıldı. Detaylar haberimizde.

BU AKŞAM YASAK ELMA VAR MI, YOK MU?

Yasak Elma dizisi 13 Şubat günü ekranlara yer almayacak. FOX TV yayın akışında yer almayan dizinin yeni bölümlerinin ne zaman başlayacağı hakkında ise henüz bir duyuru gelmedi.