Kanal D'nin sevilen dizisi Yargı bugün yayın akışında yer almadı. Bunun akabinde izleyiciler, Bu akşam Yargı yok mu, neden yok? 8 Ocak Pazar 2023 Yargı var mı, bu hafta olmayacak mı? Yargı yeni bölüm ne zaman? merak etti. Peki, Yargı bugün yok mu neden yok? Yargı bu akşam var mı? Yargı dizisi bugün neden yok? İşte detaylar...

Yargı final mi yaptı, bitti mi? Yargı yeni bölümü neden yok? 8 Ocak 2023 Kanal D yayın akışı! Yargı günü mü değişti?

Yargı, Ay Yapım imzalı, yönetmenliğini Ali Bilgin'in üstlendiği, senaryosunu Sema Ergenekon'un kaleme aldığı, ilk bölümü 19 Eylül 2021 tarihinde yayımlanan dram, aksiyon, psikolojik gerilim, polisiye ve suç türündeki Türk televizyon dizisidir. Bu akşam Yargı yok mu, neden yok? 8 Ocak Pazar 2023 Yargı var mı, bu hafta olmayacak mı? Yargı yeni bölüm ne zaman?

YARGI BU AKŞAM VAR MI, YOK MU, NEDEN YOK?

Yargı bu akşam yeni bölümüyle ekranlara gelmeyecek. Dizinin yılbaşı arası yaptığı düşünülüyor. Kanal D'de yer alan bilgilere göre Yargı yeni bölümüyle 15 Ocak 2023 Pazar günü ekranlarda olacak.

KANAL D 8 OCAK YAYIN AKIŞI

18:45 - Kanal D Haber Hafta Sonu

Hafta Sonu 20:00 - Belalı Tanık

22:30 - Belalı Tanık

Bugün Yargı yerine "Belalı Tanık" filmi yayınlanacaktır.

YARGI YENİ BÖLÜMÜ NE ZAMAN?

Dizinin 50. yeni bölümü 15 Ocak günü yayınlanacak.

YARGI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Yargı dizisi 49. Bölümde Ilgaz, Ceylin'in aldığı karar sonrası yıkılıyor! 25 Aralık Pazar günü yayınlanan Yargı'nın 49. yeni bölümünde neler oldu? Yargı 49. bölümüyle HD kalitede Kanal D'de! Yargı'nın 49. bölümü izleyiciler tarafından merakla bekleniyor. Yargı heyecanla beklenen 49. Bölümünde yaşanan olaylara ve yeni bölüm, TV yayınından hemen sonra tek part ve HD kalitede burada! Yargı 49. Bölümde neler yaşandı? Yargı 49. Bölüm full izle! Yargı dizisi 49. Bölümde neler oldu? Kaan Urgancıoğlu ve Pınar Deniz'in başrollerini paylaştığı Yargı dizisi full bölümleriyle Kanal D'de! Yargı'nın 49. Bölümünde neler oldu?

Yargı'nın 25 Aralık Pazar günü yayınlanan 49. Bölümünde Ceylin, Parla'yı kaçırma olayı yüzünden Ilgaz'la yaşadığı sert tartışma sonrasında geri dönülemez bir karar alıyor!

Kimin haklı kimin haksız olduğunun birbirine iyice karıştığı Serdar cinayeti yüzünden Ilgaz ile Ceylin'in arasındaki çatışma gittikçe büyümektedir. Herkesi havalimanında neredeyse suçüstü basan Ilgaz hayatının belki de en zor kararını vermek zorundadır.

Vicdanı ile adalet inancı arasında ailesi üzerinden sınanan Ceylin, yolun ucu karanlık gözükse de ne olursa olsun sevdiklerini korumak arzusundadır. Ancak ailesini bir arada tutmak için yapacağı seçimler ve söyleyeceği yalanlar en çok onun elini kolunu bağlayacaktır. Düğün hazırlıklarına başlayan Derya savcıyı yeni bir cinayet vakası beklemektedir. Gazeteci Berkant'ın Haluk'un gözleri önünde olan ölümü, Yekta ile arasındaki dengeleri tamamen tersine çevirir. Ceylin ve Ilgaz, vazgeçemeyecekleri değerler, değiştiremeyecekleri durumlar yüzünden hiç hak etmedikleri bir noktaya gelirler; bu çevrelerindeki herkesi derinden üzmektedir ve önlerinde çıkacak kararın herkesi etkileyeceği bir duruşma vardır.

YARGI OYUNCULARI KİMLER?

Ana karakterler

Ilgaz Kaya (Kaan Urgancıoğlu): Kaya ailesinin büyük oğlu, Türkiye Cumhuriyeti savcısıdır.

Ceylin Erguvan (Pınar Deniz): Erguvan ailesinin ortanca kızı, avukattır.

Metin Kaya (Hüseyin Avni Danyal): Kaya ailesinin babasıdır. Emniyette cinayet büro amiridir.

Yekta Tilmen (Uğur Polat): Engin'in babasıdır. Tilmen Hukuk'un kurucusu, avukattır.

Pars Seçkin (Mehmet Yılmaz Ak): Hakime Neva'nın abisi, Türkiye Cumhuriyeti Başsavcısıdır.

Eren Duman (Uğur Aslan): Ilgaz'ın yakın arkadaşıdır. Emniyette cinayet büro komiseridir.