Star TV'nin beğenilen dizisi Yalı Çapkını bugün yayın akışında yer almadı. Bunun ardından vatandaşlar, Bu akşam Yalı Çapkını dizisi var mı, yok mu, neden yok? 10 Şubat 2023 Yalı Çapkını yayınlanmayacak mı, ara mı verdi, haftaya mı? Yalı Çapkını neden yok? merak etti. Peki, Yalı Çapkını dizisi bitti mi, final mi? Yalı Çapkını dizisi ara mı verdi? Yalı Çapkını dizisi bu hafta yok mu, haftaya mı olacak? İşte detaylar...

Yalı Çapkını, OGM Pictures imzalı, ilk bölümü 23 Eylül 2022 tarihinde yayımlanan, yönetmenliğini Burcu Alptekin'in üstlendiği, senaryosunu Mehmet Barış Günger'in kaleme aldığı dram ve romantik türdeki Türk televizyon dizisidir. Bu akşam Yalı Çapkını var mı, yok mu, neden yok? 10 Şubat 2023 Bugün Yalı Çapkını yok mu, ara mı verdi, yeni bölümü haftaya mı? Star TV Yayın Akışı!

YALI ÇAPKINI DİZİSİ BU AKŞAM VAR MI, YOK MU, NEDEN YOK?

Bugün 10 Şubat 2023 Cuma Star TV yayın akışında Yalı Çapkını dizisi yer almadı. Dizi bugün ekranlara gelmeyecek. Bu hafta deprem dolayısıyla birçok kanalda dizi ekrana gelmeyecek. Star TV'de deprem bölgesinden anlık gelişmeler aktarılıyor.

10 ŞUBAT 2023 STAR TV YAYIN AKIŞI

19:00 - Ana Haber

20:00 - NTV-Star TV Ortak Yayın

YALI ÇAPKINI YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Dizinin yeni bölümünün haftaya yayınlanması bekleniyor.

YALI ÇAPKINI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Kazım'ın vurulduğunu ve Ferit'in de onun yanında olduğunu öğrenen ev halkı soluğu hastanede alır. Kazım'ın başına gelenler herkesi derinden etkiler. Seyran ve Ferit'in arasındaki sular biraz durulurken; Pelin'in durumu Seyran'a beklenmedik bir karar aldırır.

DİZİLERİN BAĞIŞ PROGRAMLARI NE ZAMAN 2023?

Kahramanmaraş merkezli deprem olduğu için ülkemizde birçok kurum ve kuruluş tarafından yardım çalışmaları başladı. Televizyonlarda ise bu hafta diziler ekrana gelmeyecek. Bu hafta deprem ile ilgili son gelişmeler ekranlarda olacak. Dizilerin haftaya yayınlanması bekleniyor. Ek olarak bazı diziler ilerleyen günlerde deprem yardım kampanyası özel programı yapacak.

Star TV'nin tüm dizileri bu hafta yeni bölümleriyle ekranlara gelmeyecek. Deprem nedeniyle diziler bu hafta yayınlanmayacak. Birsen Altuntaş'ın yaptığı habere göre, Yalı Çapkını, Ömer, Çöp Adam gibi dizilerin oyuncuları Star TV ve NTV ortak yayınında AFAD için yardım toplayacak. Programın yakın zamanda yapılması bekleniyor. Bundan dolayı Yalı Çapkını bu hafta Cuma günü yayınlanmayacak. Dizinin haftaya veya diğer hafta yayınlanması bekleniyor. Ayrıca STAR TV bu hafta tüm dizilerini yayınlamayacak. Cumartesiye kadar NTV ile ortak yayın yapacaklar.