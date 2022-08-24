İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet ve Koordinasyon Merkezi (AKOM)'dan yapılan açıklamada, " İstanbul'da saat 13.00 itibariyle etkili yağış bekleniyor. Saat 22.00'e kadar etkili olması beklenen yağışlarla birlikte bazı bölgelerde dolu yağışı da bekleniyor. Bu akşam yağmur var mı? Bugün yağmur yağacak mı? merak ediliyordu.

Bu akşam yağmur var mı? İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet ve Koordinasyon Merkezi (AKOM)'dan yapılan açıklamada, " İstanbul'da saat 13.00 itibariyle etkili yağış bekleniyor. Saat 22.00'e kadar etkili olması beklenen yağışlarla birlikte bazı bölgelerde dolu yağışı da bekleniyor. Bu akşam yağmur var mı? Bugün yağmur yağacak mı? merak ediliyordu. İşte detaylar...

BU AKŞAM YAĞMUR VAR MI?

Son günlerde artan nem ve sıcaklar İstanbullulara zor günler yaşatırken, AKOM'dan beklenen haber geldi. İstanbul'da bugün saat 13.00 itibarıyla başlayacak sağanak yağışın akşam saat 22.00'ye kadar etkili olması beklenirken, bazı bölgelerde dolu yağışının da görülebileceği ifade edildi. Öte yandan AKOM açıklamasında yağışlı havaların cuma akşam saatlerine kadar etkili olabileceği de belirtildi.

YOĞUN ŞİMŞEK VE YILDIRIM BEKLENİYOR

Yoğun şimşek ve yıldırımla birlikte yağış anında kuvvetli rüzgarın yer yer saatte 50 km hıza çıkma ihtimali bulunuyor. Özellikle çatı uçmalarına karşı tedbirli olunması istendi.

SU BASKINLARINA KARŞI UYARI YAPILDI

Ani bastırma ihtimali bulunun yağışların göllenmelere, kot seviyesinin altında kalan kesimlerde su baskınlarına, yağışın şiddetine göre de derelerde taşkınlara neden olabilir.

CUMA AKŞAMINA KADAR DEVAM EDECEK

Cuma akşam saatlerine kadar İstanbul genelinde etkili olması beklenen serin ve yağışlı havaya karşı tedbirli olunması öneriliyor" ifadelerine yer verildi.