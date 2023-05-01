Ekranların beğenilen dizisi Veda Mektubu bugün Kanal D yayın akışında yer almadı. Bunun akabinde izleyiciler, Veda Mektubu dizisi bu akşam yok mu, neden yok, bitti mi, final mi oldu? Veda Mektubu yeni bölümü haftaya mı yayınlanacak? Veda Mektubu yeni bölümü bugün var mı, yok mu? merak etti. İşte dizi hakkında son dakika gelişmeleri...

Veda Mektubu, Most Production imzalı, ilk bölümü 27 Şubat 2023 tarihinde yayımlanan, yönetmenliğini Deniz Çelebi Dikilitaş'ın üstlendiği, senaryosunu Deniz Akçay'ın kaleme aldığı dram türündeki Türk televizyon dizisidir. Veda Mektubu bugün yayın akışında gözükmedi. Peki, Bu akşam Veda Mektubu var mı, yok mu, neden yok? 1 Mayıs Pazartesi Veda Mektubu yeni bölümü yok mu, final mi yaptı, bitti mi? Kanal D yayın akışı!

VEDA MEKTUBU BU AKŞAM VAR MI, YOK MU, NEDEN YOK?

Veda Mektubu dizisi bu akşam yani 1 Mayıs Pazartesi günü Kanal D yayın akışında yer almadı. Veda Mektubu dizisi bugün yeni bölümüyle ekranlara maalesef gelemeyecek. Dizi bu akşam neden yok resmi bir açıklama yapılmadı. Kanal D yayın akışında bugün saat 20:00'da "Ip Man: Kung Fu Ustası" yabancı filmi gözükmektedir. Veda Mektubu dizisinin yeni bölümünün haftaya yayınlanması bekleniyor.

KANAL D 1 MAYIS 2023 YAYIN AKIŞI

17:00 - Hicran

18:40 - Kanal D Ana Haber

20:00 - Ip Man: Kung Fu Ustası

21:45 - Ip Man: Kung Fu Ustası

23:15 - İşgal

00:45 - Üç Kız Kardeş

VEDA MEKTUBU BİTTİ Mİ, FİNAL Mİ YAPTI?

Hayır, dizi bitmedi veya final yapmadı. Dizinin sadece bu hafta yayınlanmayacağı ve haftaya kaldığı yerden devam edeceği düşünülüyor.

VEDA MEKTUBU SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Veda Mektubu 24 Nisan Pazartesi akşamı yayınlanan dokuzuncu bölümde Aslı şok bir haber alıyor! 24 Nisan Pazartesi günü yayınlanan Veda Mektubu dokuzuncu bölümünde neler oldu? Veda Mektubu yeni bölümleriyle HD kalitede Kanal D'de! Veda Mektubu full izle! Veda Mektubu dizi konusu şöyle;Alanur ve Ziya'nın hikayesi yıllar sonra yeniden açılıyor!

Veda Mektubu'nun 24 Nisan Pazartesi günü yayınlanan dokuzuncu bölümünde Aslı hamile olduğunu öğreniyor!

Aslı'yla Mehmet arasında altın krizi ciddi bir güven sorunu yaratır. İkili bunu aşmaya çalışırken, hiç beklenmedik bir gelişme Aslı'yı alt üst edecektir. Aslı yine zor bir ikilemde kalacaktır. Aslı aldığı bu büyük haberin şokunu yaşamaya çalışırken Alanur ve Seher'in müdahaleleriyle durum içinden çıkılmaz bir hal alır. Bu yeni haber bu ilişkide ve ailede bütün dengeleri bir kere daha alt üst edecektir.

VEDA MEKTUBU OYUNCU KADROSU

Nurgül Yeşilçay : 1- : Alanur Yıldız

Selim Bayraktar : 1- : Ziya Karlı

Rabia Soytürk : 1- : Aslı Yıldız

Emre Kıvılcım : 1- : Mehmet Karlı

Bennu Yıldırımlar : 1- : Seher Karlı

Hazar Motan : 1- : Beste

Oğuzhan Şener : 1- : Hakan

Hakan Karsak : 1- : Nevzat

Ümmü Putgül : 1- : Feride

Hande Elaman : 1- : Hatice

Ahmet Kaynak : 1- : Melih Güngör

Elif Çakman : 1- : Zühre

Kerem Alp Kabul : 1- : Selçuk

Asya Kasap : 1- : Derin

Elif Uslusoy : 1- : Mine

Deniz Altan : 1- : Fatoş

Elena Viunova : 1- : Keti