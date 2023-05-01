Bu akşam Veda Mektubu var mı, yok mu, neden yok? 1 Mayıs Pazartesi Veda Mektubu yeni bölümü yok mu, final mi yaptı, bitti mi? Kanal D yayın akışı!
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Ekranların beğenilen dizisi Veda Mektubu bugün Kanal D yayın akışında yer almadı. Bunun akabinde izleyiciler, Veda Mektubu dizisi bu akşam yok mu, neden yok, bitti mi, final mi oldu? Veda Mektubu yeni bölümü haftaya mı yayınlanacak? Veda Mektubu yeni bölümü bugün var mı, yok mu? merak etti. İşte dizi hakkında son dakika gelişmeleri...
Veda Mektubu, Most Production imzalı, ilk bölümü 27 Şubat 2023 tarihinde yayımlanan, yönetmenliğini Deniz Çelebi Dikilitaş'ın üstlendiği, senaryosunu Deniz Akçay'ın kaleme aldığı dram türündeki Türk televizyon dizisidir. Veda Mektubu bugün yayın akışında gözükmedi. Peki, Bu akşam Veda Mektubu var mı, yok mu, neden yok? 1 Mayıs Pazartesi Veda Mektubu yeni bölümü yok mu, final mi yaptı, bitti mi? Kanal D yayın akışı!
Veda Mektubu dizisi bu akşam yani 1 Mayıs Pazartesi günü Kanal D yayın akışında yer almadı. Veda Mektubu dizisi bugün yeni bölümüyle ekranlara maalesef gelemeyecek. Dizi bu akşam neden yok resmi bir açıklama yapılmadı. Kanal D yayın akışında bugün saat 20:00'da "Ip Man: Kung Fu Ustası" yabancı filmi gözükmektedir. Veda Mektubu dizisinin yeni bölümünün haftaya yayınlanması bekleniyor.
- 17:00 - Hicran
- 18:40 - Kanal D Ana Haber
- 20:00 - Ip Man: Kung Fu Ustası
- 21:45 - Ip Man: Kung Fu Ustası
- 23:15 - İşgal
- 00:45 - Üç Kız Kardeş
Hayır, dizi bitmedi veya final yapmadı. Dizinin sadece bu hafta yayınlanmayacağı ve haftaya kaldığı yerden devam edeceği düşünülüyor.
Veda Mektubu 24 Nisan Pazartesi akşamı yayınlanan dokuzuncu bölümde Aslı şok bir haber alıyor! 24 Nisan Pazartesi günü yayınlanan Veda Mektubu dokuzuncu bölümünde neler oldu? Veda Mektubu yeni bölümleriyle HD kalitede Kanal D'de! Veda Mektubu full izle! Veda Mektubu dizi konusu şöyle;Alanur ve Ziya'nın hikayesi yıllar sonra yeniden açılıyor!
Veda Mektubu'nun 24 Nisan Pazartesi günü yayınlanan dokuzuncu bölümünde Aslı hamile olduğunu öğreniyor!
Aslı'yla Mehmet arasında altın krizi ciddi bir güven sorunu yaratır. İkili bunu aşmaya çalışırken, hiç beklenmedik bir gelişme Aslı'yı alt üst edecektir. Aslı yine zor bir ikilemde kalacaktır. Aslı aldığı bu büyük haberin şokunu yaşamaya çalışırken Alanur ve Seher'in müdahaleleriyle durum içinden çıkılmaz bir hal alır. Bu yeni haber bu ilişkide ve ailede bütün dengeleri bir kere daha alt üst edecektir.
Nurgül Yeşilçay : 1- : Alanur Yıldız
Selim Bayraktar : 1- : Ziya Karlı
Rabia Soytürk : 1- : Aslı Yıldız
Emre Kıvılcım : 1- : Mehmet Karlı
Bennu Yıldırımlar : 1- : Seher Karlı
Hazar Motan : 1- : Beste
Oğuzhan Şener : 1- : Hakan
Hakan Karsak : 1- : Nevzat
Ümmü Putgül : 1- : Feride
Hande Elaman : 1- : Hatice
Ahmet Kaynak : 1- : Melih Güngör
Elif Çakman : 1- : Zühre
Kerem Alp Kabul : 1- : Selçuk
Asya Kasap : 1- : Derin
Elif Uslusoy : 1- : Mine
Deniz Altan : 1- : Fatoş
Elena Viunova : 1- : Keti