Üç Kuruş, Ay Yapım imzalı, ilk bölümü 1 Kasım 2021 tarihinde yayınlanan, yönetmenliğini Sinan Öztürk'ün üstlendiği, senaryosunu Damla Serim ve Eset Akçilad'ın kaleme aldığı aksiyon, dram ve polisiye türündeki Türk yapımı televizyon dizisi. Bu akşam Üç Kuruş var mı, yok mu, neden yok? 2 Mayıs Pazartesi bugün Üç Kuruş yok mu, niye yok? Üç Kuruş bitti mi, final mi yaptı? Üç Kuruş neden ara verdi? Üç Kuruş bu hafta yeni bölümü yok mu, neden yok? Ayrıntılar sizlerle...

ÜÇ KURUŞ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Üç Kuruş her hafta Pazartesi Show TV ekranlarına geliyor. Fakat bugün yani 2 Mayıs Pazartesi 2022 tarihinde dizi yayınlanmayacak. Dizinin yeni bölümünün haftaya yayınlanması bekleniyor.

ÜÇ KURUŞ BUGÜN YOK MU, NEDEN YOK?

Normalde Pazartesi günleri yayınlanan Üç Kuruş 2 Mayıs Pazartesi yani bugün Show TV yayın akışında yer almadı. Dizinin bayram dolayısıyla ara verdiği tahmin ediliyor. Resmi bir açıklama da gelmedi. Dizinin yeni bölümünün haftaya yayınlanması bekleniyor. Ayrıca dizi 4 veya 5 bölüm sonra final yapacak.

Henüz yeni bölüm fragmanı yayınlanmadı.

ÜÇ KURUŞ FİNAL Mİ YAPTI?

Hayır, dizi şimdilik final yapmadı veya bitmedi. Sadece 1 hafta ara veriyor. Fakat 4 veya 5 bölüm sonra dizinin final olacağı düşünülüyor.

2 MAYIS 2022 SHOW TV YAYIN AKIŞI

18:45 - Show Ana Haber

20:00 - Eltilerin Savaşı

22:30 - Çalgı Çengi: İkimiz

ÜÇ KURUŞ KONUSU NE?

Çıngıraklı'nın "koruyucusu" konumundaki mafya lideri Kartal (Uraz Kaygılaroğlu) ile Organize Büro'nun gözü kara komiseri Efe ( Ekin Koç ) arasındaki kovalamaca bir cinayet vakasıyla ters yüz olur. Katili yakalamak için girdikleri yollar onları hiç tahmin etmeyecekleri bir ismin karşısına çıkaracaktır.

ÜÇ KURUŞ OYUNCU KADROSU

Ana Karakterler

Kartal Çaka (Uraz Kaygılaroğlu): Çıngıraklı mahallesinin lideridir.

Efe Tekin (Ekin Koç): Organize Büro'nun eski komiseri ve müzisyen.

Bahar Yöndel (Nesrin Cavadzade): Nezih'in kızıdır.

Leyla Çaka (Aslıhan Malbora): Kartal'ın kız kardeşidir.

Oktay Çaka (Civan Canova): Kartal'ın babasıdır.

Baybars (Kadir Çermik): Mafya babası.

Çetin (Bora Akkaş): Baybars ve Neriman'ın oğlu.

Kılıç Hicaz (Necip Memili): Baybars'ın oğlu.

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