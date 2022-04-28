Bu akşam tv’de neler var? TV yayın akışı: 28 Nisan 2022 Perşembe akşamı dizileri! TV8, Star TV, Kanal D, ATV, FOX TV’de bugün hangi diziler var?

Bu akşam tv’de neler var, 28 Nisan 2022 Perşembe günü televizyonda neler var, sorularının yanıtı birçok kişi tarafından merak edilen konular arasında yer alıyor. Bir Zamanlar Çukurova, Kardeşlerim, Aziz, Camdaki Kız, Gönül Dağı, Sadakatsiz, Kuruluş Osman, Evlilik Hakkında Her Şey, Masumlar Apartmanı, Yasak Elma, Barbaroslar, Aşkın Yolculuğu, Yargı, Teşkilat yeni bölümü bu akşam var mı? Bugün hangi diziler var? İşte, 28 Nisan 2022 Perşembe TV8, Star TV, FOX, Show TV, Kanal D ve TRT 1 yayın akışı!

BU AKŞAM HANGİ DİZİLER VAR?

Yayın akışında kanallarda yayınlanan dizi, film ve programları listelenmektedir. 28 Nisan 2022 Perşembe akşamı diziler ve filmler ekranlarda oluyor. İşte, 28 NİSAN 2022 PERŞEMBE tarihinde Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, ATV, TV8, TRT 1 yayın akışı şöyle:

Program Saat Kanal Camdaki Kız 20:00 Güldür Güldür Show 20:00 Tatlım Tatlım 20:00 Survivor All Star 2022 20:00 Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı 20:20 Bir Zamanlar Çukurova 20:20 Mahkum 20:30 Tatlım Tatlım 22:00

Haberler.com - Gündem