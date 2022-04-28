Bu akşam tv’de neler var? TV yayın akışı: 28 Nisan 2022 Perşembe akşamı dizileri! TV8, Star TV, Kanal D, ATV, FOX TV’de bugün hangi diziler var? - Haberler

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Bu akşam tv’de neler var? TV yayın akışı: 28 Nisan 2022 Perşembe akşamı dizileri! TV8, Star TV, Kanal D, ATV, FOX TV’de bugün hangi diziler var?

Haberler.com - Gündem
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Bu akşam tv’de neler var? TV yayın akışı: 28 Nisan 2022 Perşembe akşamı dizileri! TV8, Star TV, Kanal D, ATV, FOX TV’de bugün hangi diziler var?

28 Nisan 2022 Perşembe TV yayın akışına göre bu akşam tv’de neler var, merak ediliyor. Son dönemde birçok ilgi çeken yapımın yayın saatleri araştırılıyor. Bu akşam hangi diziler var sorusunun yanıtı araştırılan konular arasında. Yayınlanacak program, dizi ve filmler hakkında araştırma yapan çoğu kişi "Kanalların yayın akışında neler var? Bu akşam televizyonda neler var? sorusuna aratıyor. İşte, 28 Nisan 2022 Perşembe akşamı dizileri

Bu akşam tv’de neler var, 28 Nisan 2022 Perşembe günü televizyonda neler var, sorularının yanıtı birçok kişi tarafından merak edilen konular arasında yer alıyor. Bir Zamanlar Çukurova, Kardeşlerim, Aziz, Camdaki Kız, Gönül Dağı, Sadakatsiz, Kuruluş Osman, Evlilik Hakkında Her Şey, Masumlar Apartmanı, Yasak Elma, Barbaroslar, Aşkın Yolculuğu, Yargı, Teşkilat yeni bölümü bu akşam var mı? Bugün hangi diziler var? İşte, 28 Nisan 2022 Perşembe TV8, Star TV, FOX, Show TV, Kanal D ve TRT 1 yayın akışı!

BU AKŞAM HANGİ DİZİLER VAR?

Yayın akışında kanallarda yayınlanan dizi, film ve programları listelenmektedir. 28 Nisan 2022 Perşembe akşamı diziler ve filmler ekranlarda oluyor. İşte, 28 NİSAN 2022 PERŞEMBE tarihinde Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, ATV, TV8, TRT 1 yayın akışı şöyle:


ProgramSaatKanal
Camdaki Kız20:00KANAL D
Güldür Güldür Show20:00SHOW TV
Tatlım Tatlım20:00STAR TV
Survivor All Star 202220:00TV8
Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı20:20TRT 1
Bir Zamanlar Çukurova20:20ATV
Mahkum20:30FOX TV
Tatlım Tatlım22:00STAR TV

Haberler.com - Gündem

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